Reggio Calabria, operazione Propaggine: 8 condanne e 10 assoluzioni nel processo contro la ’ndrangheta radicata a Roma | NOMI e DETTAGLI

Con sentenza resa in data odierna, il Tribunale di Palmi in composizione collegiale, presieduto dal Dott. Petrone (Dott.ssa Manfredonia e Dott.ssa Volpe a latere) ha deciso il troncone ordinario del processo Propaggine, scaturita dall’omonima operazione eseguita nel maggio del 2022. L’indagine, condotta dalla D.I.A., aveva ipotizzato l’esistenza di una locale di ‘ndrangheta radicata in Roma ed aveva interessato i territori di Sinopoli e Cosoleto.

Il Tribunale ha condannato Alvaro Antonio (anni 14), Alvaro Domenico (anni 17), Ascrizzi Alfredo (anni 12), Carmelitano Francesco (anni 14), Luppino Francesco (anni 14), Penna Antonino (anni 20), Penna Carmine (anni 17) e Versace Carmelo (anni 16).

Sono stati assolti:

Alvaro Carmelo alias Bin Laden (con gli Avvocati Luca Cianferoni, Sissi Barone, Giovanna Pizzimenti)

Alvaro Giuseppe alias Stelio (avvocati Marina Mandaglio e Antonino Curatola)

Casella Vincenzo (avvocati Guido Contestabile, Giuseppe Casella, Silvia Forestieri)

Durante Palermino (avvocati Fortunato Schiava, Guido Contestabile, Silvia Forestieri)

Rechichi Angelo (avvocati Luca Cianferoni, Fortunato Schiava, Antonio Papalia)

Carzo Antonio (avvocato Giuseppe Milicia)

Gioffrè Antonino (avvocati Fortunato Schiava e Carlo Morace), ex Sindaco di Cosoleto

Penna Giovanni (avvocati Luca Cianferoni, Guido Contestabile, Mara Campagnolo, Silvia Forestieri)

Penna Carmela (avvocato Giacomo Iaria)

Rustico Maurizio (avvocato Maria Grazia Salerno).

