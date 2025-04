Reggio Calabria, oggi i funerali della signora Anna Rita Maria Saccà: lo struggente messaggio del figlio

StrettoWeb

“Un ultimo saluto alla mia cara mamma Con il cuore colmo di dolore, ma anche di infinita gratitudine per tutto l’amore che ho ricevuto in questi giorni, vi scrivo per condividere con voi l’ultimo saluto alla mia adorata mamma. Oggi, 22 aprile, alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Lucia, in Via de Nava, avranno luogo i funerali. Sarà il momento in cui, insieme, potremo accompagnarla nel suo ultimo viaggio terreno. A tutti voi che mi siete stati accanto, con una parola, un pensiero, una presenza silenziosa ma piena d’affetto: grazie. La vostra vicinanza è stata per me un abbraccio costante in questo dolore immenso. Per chi volesse, sarà il benvenuto per salutarla con me, per stringerci ancora una volta in quell’amore che lei ha saputo donare a chiunque l’abbia conosciuta. Con affetto, Peppe Rodá”. E’ questo il messaggio di tristezza di Giuseppe Rodà, il figlio della signora Anna Rita Maria Saccà, la 75enne morta il 16 aprile al GOM di Reggio Calabria a seguito di un incidente stradale. Questo pomeriggio alle ore 15 si terranno i funerali della signora Saccà e il figlio tramite queste parole rivolge l’ultimo saluto alla cara mamma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.