Reggio Calabria, officina abusiva scoperta a Palizzi: sequestro e denuncia per gestione illecita di rifiuti pericolosi

Nuova operazione di polizia nel territorio reggino: gli agenti del Commissariato di Condofuri, con il supporto della Polizia Stradale, hanno individuato un’attività di autoriparazione completamente abusiva nel comune di Palizzi. L’intervento, frutto di un’attenta attività investigativa, ha portato alla luce una vera e propria officina priva di qualsiasi autorizzazione, esercitata senza il rispetto delle normative previste.

Il titolare, colto in flagranza mentre lavorava su più veicoli, è stato immediatamente sanzionato. Gli agenti hanno proceduto al sequestro sia dell’immobile utilizzato come officina, sia delle attrezzature impiegate per l’esercizio dell’attività illecita.

Durante la perquisizione, sono stati inoltre rinvenuti numerosi rifiuti speciali e pericolosi, provenienti dai lavori meccanici abbandonati senza alcun rispetto delle procedure di smaltimento previste dalla legge. Per questo, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato legata alla gestione illecita di rifiuti.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti delle attività abusive e dei danni ambientali provocati dalla mancanza di controlli e autorizzazioni.

