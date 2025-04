Reggio Calabria, la nuova “squadra” della FP CGIL per le elezioni delle Rsu della Città Metropolitana: i componenti

StrettoWeb

La FP CGIL di Reggio Calabria presenta la sua lista di candidati per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) della Città Metropolitana, che si terranno il 14, 15 e 16 aprile 2025. “Il Sindacato per davvero” è lo slogan che accompagna la squadra dei dipendenti e rappresentanti sindacali pronti a dar voce e garantire i diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’Ente. La lista per le elezioni Rsu è composta da Domenico Fanti, Stefano Ioli Calabrò, Stefano Perri, Giovanni Pedà, Giandomenico Gangemi, Roberto Leonini, Antonino Martino e Giovanni Aiello. Nell’occasione è stato anche individuato come nuovo Rsa della Fp Cgil Paolo Suraci, che affiancherà lo storico Domenico Fanti nell’organizzazione della compagine sindacale della Cgil all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Una squadra composita, di grande qualità, di dipendenti che nel tempo sono diventati punti di riferimento all’interno della comunità dei lavoratori e delle lavoratrici della Città Metropolitana. Con la loro esperienza e il loro impegno, saranno la voce di tutti i dipendenti dell’Ente, portando avanti le loro istanze e battendosi per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la tutela dei diritti”, ha dichiarato il Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Francesco Callea. “Invitiamo tutti i lavoratori della Città Metropolitana a partecipare numerosi a queste elezioni, per dare forza alla nostra rappresentanza e costruire insieme una piattaforma che punti a migliorare le condizioni di lavoro all’interno dell’Ente, nell’ottica di una maggiore produttività della macchina amministrativa ed una tutela delle prerogative professionali di tutti i dipendenti”, conclude Callea.

Quando si svolgeranno le elezioni

Le elezioni per le Rsu della Città Metropolitana si svolgeranno lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 aprile 2025. Per votare, occorre presentarsi ai seggi elettorali allestiti all’interno delle sedi dell’ente, muniti di un documento di riconoscimento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.