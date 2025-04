Reggio Calabria, la denuncia di Neri: “tanti turisti in città ma trovano gli Infopoint chiusi e strutture in stato di degrado”

StrettoWeb

“Penso che oggi il sole splende e in per le vie di Reggio si scorgono molti capannelli di turisti, con un “melting pot” di accenti che incuriosisce e mette di buonumore. Ci sono in giro anche tanti cittadini che, approfittando del clima mite, corrono sul Lungomare, prendono un gelato, si rilassano. I bimbi giocano e – attratti dalle onde – vogliono andare in spiaggia. I turisti arrivano in Città con Ryanair e finalmente grazie alla Regione Calabria possono ammirare le nostre bellezze“, è quanto scrive sui social il consigliere comunale e coordinatore cittadino della Lega, Armando Neri. “Ma trovano gli Infopoint inesorabilmente chiusi e strutture come la Torre Nervi in stato di degrado, nel cuore della Città. Un pugno nell’occhio. Per fortuna, a sopperire alle deficienze (politiche) dell’amministrazione ci pensano i commercianti e gli esercenti e persino i singoli cittadini reggini, che con garbo e amore danno indicazioni ai turisti, raccontano la Città, li accolgono. I bimbi che corrono i spiaggia devono stare attenti perché ci sono bottiglie rotte, pannelli abbandonati, ferri arrugginiti e acuminati. Questo perché il Comune, un Comune affacciato sul mare, non ha ancora pulito le spiagge. E quindi tutta questa bellezza fa a botte con la negligenza e il disinteresse di chi ci amministra”, rimarca Neri.

“L’amministrazione si lamenta e piagnucola”

“Ma quindi che fanno, ogni giorno, sindaco, giunta, maggioranza…che fanno ogni santo giorno? Si lamentano, piagnucolano. Dicono bugie, parlando in Consiglio Comunale di una città “risanata” negli ultimi anni. Si svegliano la mattina e si chiedono: “a chi diamo la colpa oggi delle nostre deficienze (politiche)? Alla Regione o al Governo? Con chi ce la prendiamo per giustificare la nostra totale inefficienza?” E fanno le vittime. Attaccano un po’ i cittadini, un po’ le associazioni di categoria, un po’ agitano le bandiere del complotto politico. E tirano a campare, tra un incarico e l’altro, raccontando una Città che Esiste solo nelle loro teste, ma che è lontana anni luce dalla realtà. E quando glielo si fa notare o li si critica, si arrabbiano e si offendono. Tengono il muso“, rimarca Neri.

“Politica del lamento”

“La loro visione della Città sta, dunque, nella politica del lamento. Perché, piuttosto, non si impegnano davvero a fare ciò che è nelle loro facoltà e competenze? Ordinaria amministrazione, insomma. Penso…sia tempo che la politica del lamento ceda il passo a quella dell’essere città“, conclude Neri.

