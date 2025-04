L’arte reggina in Puglia: Reggio Calabria presente alla mostra San Nicola di Bari con due artisti | NOMI

StrettoWeb

“Faccio i migliori auguri ad Alessandro Allegra e Sergej Tikhonov che, da Reggio Calabria, hanno portato la loro arte anche in Puglia, facendosi apprezzare in quello che rappresenta uno dei momenti più importanti, sia dal punto di vista ecumenico sia da quello civile, per la comunità barese. Saranno loro, infatti, i protagonisti della mostra “San Nicola Bari”, allestita presso il Museo Nicolaiano-Accademia Cittadella Nicolaiana e il Museo Diocesano di Bari-Bitonto”. E’ quanto afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà nel congratularsi con gli artisti, di origine russa e formatisi nella nostra città, che “esporranno alcune opere durante uno dei momenti più significativi per il mondo cristiano perché celebra il legame tra il Santo Patrono di Bari e le tradizioni cattolica e ortodossa”.

“Il periodo storico – ha aggiunto il sindaco – impone unità e cordialità fra i popoli e San Nicola, ponte spirituale autentico tra l’Oriente e l’Occidente, diventa esempio e simbolo da seguire e imitare. Con la loro arte – ha proseguito Falcomatà – Allegra e Tikhonov hanno saputo interpretare al meglio il messaggio del santo riuscendo a trasmettere, grazie ad un talento delicato, sentimenti di serenità, pace e fratellanza in quanti avranno il privilegio, fino al prossimo 15 giugno, di poter assistere a questa meravigliosa esposizione”.

“Sono contento – ha concluso il sindaco – che un pizzico di Reggio Calabria possa ritagliarsi un ruolo in un evento artistico che, in un certo senso, contribuisce a suggellare l’antica e forte amicizia che lega due splendide città e due popoli straordinari del Sud Italia. Con orgoglio, dunque, rinnovo i miei complimenti ad persone formidabili che, con arte e sapienza, aiutano a tenere alto il nome del nostro territorio metropolitano”.

