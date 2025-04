Reggio Calabria, Santa Messa in omaggio ai caduti per l’Unità d’Italia e ai defunti della Casa Savoia

StrettoWeb

Domenica 30 marzo, presso la Chiesa di San Nicola di Bari di Cannavò (RC), la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon di Reggio Calabria, guidata dal delegato Giovanni Guerrera, ha reso omaggio ai caduti per l’Unità d’Italia e ai defunti della Casa Savoia con una toccante celebrazione eucaristica. La Santa Messa è stata officiata da Don Giovanni Gattuso, assistente spirituale della delegazione di Reggio Calabria delle Guardie d’Onore e parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve. Al termine della cerimonia, è stato sottolineato il significato della ricorrenza dell’Unità d’Italia, che il 17 marzo 1861 sancì la nascita del nostro Stato unificato, grazie alla guida di Sua Maestà Vittorio Emanuele II di Savoia, il Padre della Patria. Il sovrano, con una straordinaria opera di coordinamento, fu il leader indiscusso del processo di unificazione nazionale.

Accanto a lui, furono fondamentali anche altri protagonisti del Risorgimento, come Camillo Benso di Cavour, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, il cui impegno politico e militare fu decisivo per il compimento di questa storica impresa. Durante la celebrazione, sono stati ricordati i momenti salienti delle due guerre di indipendenza e dell’eroica Impresa dei Mille, che rappresentarono la svolta cruciale nel percorso verso l’unificazione. A questi giganti del Risorgimento si aggiungono due simboli imprescindibili della cultura italiana: Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni, che con la loro musica e la loro poesia alimentarono lo spirito di unità e l’amore per la Patria, contribuendo a rendere ancora più forte il sogno di un’Italia libera e indivisibile.

La giornata ha rappresentato anche un’occasione di preghiera e riflessione spirituale per la delegazione, che ha vissuto nella parrocchia un mini ritiro spirituale in preparazione alla Pasqua, un momento di preghiera e rinnovamento della fede, che ha arricchito ulteriormente il significato della celebrazione. L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per rinnovare la memoria dei valori di libertà, unità e indipendenza che hanno forgiato la nostra nazione, trasmettendo alle nuove generazioni il significato di una storia che ha definito l’Italia di oggi.

