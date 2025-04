Reggio Calabria, Merenda sull’albero vandalizzato in via Enotria: “nessuna accusa, ma un invito alla collaborazione”

StrettoWeb

“Nessuna demonizzazione del quartiere, ma solo un invito alla collaborazione per il bene dell’intera comunità”. Con queste parole, il Consigliere comunale delegato al Decoro Urbano, Parchi e Giardini, Massimiliano Merenda, interviene nuovamente sull’episodio vandalico che ha visto il danneggiamento di un albero recentemente piantumato in via Enotria. L’episodio era stato oggetto di una denuncia pubblica da parte dello stesso Merenda, che intende chiarire ulteriormente il senso del suo intervento, anche in risposta alle osservazioni mosse dal Comitato di quartiere “Noi per Santa Caterina”.

“La nostra denuncia non intendeva in alcun modo accusare la cittadinanza del quartiere – ha spiegato Merenda – al contrario, il nostro intento era quello di sensibilizzare e responsabilizzare, affinché tutti possiamo sentirci partecipi e orgogliosi custodi del nostro patrimonio comune”.

Il consigliere ha poi aggiunto che “La scelta di rendere pubblico l’episodio non è stata fatta con leggerezza: abbiamo atteso i rilievi tecnici, dai quali è emerso con chiarezza che non si è trattato di un danno causato da eventi naturali, come il vento o la pioggia, ma di un atto volontario. Solo dopo queste verifiche abbiamo deciso di intervenire pubblicamente. Non per accusare, ma per rilanciare un messaggio di corresponsabilità. L’Amministrazione comunale non ha alcuna intenzione di colpevolizzare l’intera comunità, alla quale ha sempre dimostrato, e continuerà a dimostrare, massima apertura e disponibilità al confronto“.

“Ci auguriamo che episodi come questo – ha evidenziato il delegato – non diventino motivo di divisione, ma occasioni per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Solo attraverso un confronto costruttivo possiamo crescere come territorio e come comunità. È importante che queste situazioni non vengano strumentalizzate e trasformate in attacchi politici fini a sé stessi. La cura dei luoghi e il rispetto degli spazi comuni sono valori che devono unirci, non dividerci. L’Amministrazione continuerà a lavorare in questa direzione, perché crediamo profondamente che il decoro urbano sia un elemento fondamentale per la qualità della vita di tutti“.

