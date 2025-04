Reggio Calabria: medico aggredito da un detenuto nell’infermeria del carcere

StrettoWeb

Un medico in servizio nell’infermeria del carcere di San Pietro a Reggio Calabria è stato aggredito e colpito più volte da un detenuto. E’ quanto denuncia il sindacato Sappe. “Ancora un’aggressione nel carcere reggino – affermano il segretario regionale del sindacato della polizia penitenziaria Francesco Ciccone e quello provinciale Franco Denisi – dove questa volta a subire la violenza di un detenuto è stato il medico di turno nella locale infermeria. Un detenuto pretendeva che il medico praticasse le cure da lui desiderate e che lo inviasse in ospedale. Al legittimo e opportuno rifiuto del professionista l’uomo lo ha aggredito e colpito più volte. Chiediamo che il detenuto – sottolineano Cicione e Denisi – venga sottoposto al regime restrittivo di cui all’art. 14 bis dell’ordinamento penitenziario oltre al trasferimento in altra regione“.

