Reggio Calabria, mamma denuncia le condizioni dei bambini autistici: “il popolo reggino scenda in piazza”

Un cittadino pensionato reggino, Carmine Longo, ha inviato una lettera a StrettoWeb per mettere in evidenza una situazione molto delicata legata ai bambini autistici. Ecco il testo della lettera: “Oggi ho sentito l’accorata denuncia di una MAMMA all’opinione pubblica, attraverso REGGIO-TV, della situazione in cui versano i BAMBINI affetti da disturbo dello spettro autistico, vittime di UNA OMISSIONE del dispositivo di una e più sentenze del tribunale (così è stato denunciato e mi scuseranno gli avvocati per le mie inesattezze dei termini) che obbligava l’Asp di Reggio Calabria alla somministrazione delle cure nei loro confronti”.

“CHE VERGOGNA!!!! Una mamma, TANTE MAMME, che sono state costrette a ricorrere al tribunale per vedere riconosciuto un DIRITTO COSTITUZIONALE!!! In una società normale SOLTANTO QUESTO dovrebbe bastare per rimuovere dalla POLTRONA, che sicuramente adesso E’ SCOMODA, IL DIRETTORE GENERALE DI UN ENTE PUBBLICO , NON PRIVATO, che non risponde neppure al dettato di una sentenza”.

“Per certi versi questo atteggiamento non mi meraviglia perché é lo stesso che fa comunicare ai pazienti dei Medici di Famiglia che la drs Di Furia vieta la prescrizione degli omega-tre ai pazienti anche se in presenza di TRE INFARTI E/O TRIGLICERIDI A 450 ( o in ogni caso meno di 500 …cosa significhi non si sa) ma in assenza della esenzione 025 che stabilisce la presenza della familiarità solo se sostenuta da un test genetico (che non risulta neppure nel nomenclatore tariffario regionale) e non dalla semplice storia familiare. E se non bastasse siamo tornati alla prescrivibilità degli inibitori di pompa protonica soltanto dopo accertamento gastroscopico di ernia iatale escludendo il diritto dal rilievo delle lesioni del reflusso facilmente evidenziabili da una semplice visita otorino….Ma questo al confronto della DENUNCIA della MAMMA del bambino con disturbo autistico è sicuramente una sciocchezza”.

“TUTTO IL POPOLO REGGINO deve scendere in piazza accanto a questa ASSOCIAZIONE IL 5 MAGGIO per denunciare questo SCANDALO!! Abbiamo sopportato lo spreco di denaro pubblico per decenni (costruzioni di ospedali MAI TERMINATI, acquisto di attrezzature rimaste inutilizzate nei sotterranei della STRUTTURA NORD, affitti perpetui di immobili in presenza di beni pubblici inutilizzati e lasciati a marcire ed al perpetuo vandalismo!!”.

“Così come si confiscano i beni ai mafiosi… PERCHE’ NON SI CONFISCANO I BENI PUBBLICI ABBABDONATI!!!! E tutti quanti noi continuiamo a pagare tasse senza avere nessun beneficio. SENZA OTTENERE DIRITTI SACROSANTI COME QUELLI DI questi nostri PICCOLI FRATELLI che chiedono soltanto di ottenere le cure cui hanno diritto non soltanto come sancito dalla costituzione MA ADDIRITTURA SANCITE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE”.

