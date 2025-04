A Reggio Calabria “Io & la Rossa”, lo spettacolo di Giovanni Amodeo e l’incontro con una grande della musica italiana

StrettoWeb

Il cantante Giovanni Amodeo torna a teatro a Reggio Calabria con lo spettacolo che lo ha già visto calcare le scene in più città d’Italia e all’estero. L’artista reggino racconta come l’arte ha cambiato la sua vita, portandolo a viaggiare in molti paesi e sperimentando diverse forme di spettacolo e di generi musicali. Un percorso segnato dal folgorante incontro con l’artista italiana che più ha rappresentato il vero bel paese sia in patria che nel mondo: Milva. Una bella occasione per riflettere sulle eccellenze reggine e su tutto quello che l’arte può essere nella vita di tutti noi.

