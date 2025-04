Reggio Calabria, grave smottamento a Sambatello: cede la strada provinciale, trascinati pali e cavi elettrici | FOTO

StrettoWeb

Una nuova frana ha colpito questa mattina la strada vecchia provinciale Sambatello-Mulini, nel territorio collinare a nord di Reggio Calabria. Il cedimento del terreno ha causato un grave smottamento che ha interrotto completamente la viabilità, trascinando a valle pali dell’illuminazione pubblica e cavi elettrici, generando preoccupazione tra i residenti. Il dissesto si è verificato nelle prime ore del mattino, probabilmente in seguito alle piogge insistenti degli ultimi giorni che hanno appesantito il terreno già fragile.

La strada, che rappresenta un collegamento importante per le frazioni collinari, è ora impraticabile. Sul posto è intervenuto il personale addetto per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni.

“La situazione è critica – ha dichiarato un residente – da tempo denunciamo l’instabilità del versante, ma si è fatto troppo poco. Ora siamo isolati e preoccupati per la sicurezza”. L’episodio riaccende l’allarme sul dissesto idrogeologico in molte aree del reggino, dove infrastrutture ormai datate e mancanza di manutenzione rendono fragili anche le vie di comunicazione più strategiche.

