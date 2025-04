Reggio Calabria, Giudice del Lavoro ordina al GOM il reintegro di una lavoratrice esclusa dopo il cambio di appalto della mensa | DETTAGLI

StrettoWeb

“Con sentenza R.G. 5634-1/2024 del 10 Aprile 2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Bianco ha ordinato alla Scamar Srl l’immediata assunzione della lavoratrice, a decorrere dall’1.10.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova e con mantenimento dell’anzianità pregressa e delle condizioni retributive precedentemente godute con la E.P. S.p.a., nonché l’immediata riammissione in servizio della stessa nel posto precedentemente occupato presso il G.O.M. di Reggio Calabria, con le mansioni in precedenza svolte”. Lo affermano in una nota Valerio Romano, Segr. Gen. Filcams Cgil e Giuseppe Vercelli, Filcams Cgil.

“Era infatti il 24 settembre del 2024 quando nell’incontro previsto con le OO.SS. Per il cambio appalto del servizio di ristorazione del GOM di Reggio Calabria, la Scamar comunicava di escludere dall’assunzione del personale avente diritto due lavoratori. Poiché a loro dire trasformati a tempo indeterminato dalla società uscente dopo la pubblicazione della sentenza del consiglio di stato che affidava l’appalto alla nuova società. In quel contesto la Scamar Srl si impegnava ad assumere a tempo determinato i lavoratori, trovando il netto rifiuto della Filcams Cgil e si procedeva quindi a redigere verbale di mancato accordo”.

“La lavoratrice assistita dalla Filcams Cgil e dal legale Avv. Giuseppe Parisi del foro di Reggio Calabria, impugnava la mancata assunzione e chiedeva in giudizio il giusto diritto all’assunzione a tempo indeterminato attraverso un ricorso d’urgenza ex art. 700. Una sentenza quella del Giudice che sancisce il giusto diritto della lavoratrice all’assunzione a tempo indeterminato per come previsto dal CCNL pubblici esercizi – ristorazione collettiva e dalle norme sui cambi appalto”.

“La Filcams da sempre è vicina ai lavoratori ed alle lavoratrici che vivono l’instabilità dei cambi appalto, con aziende che spesso cercano di speculare sul costo del personale, mettendo così in crisi il lavoro e le famiglie”.

“Come Filcams dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, riteniamo fondamentale che nelle fasi delle predisposizioni delle gare ci sia un maggiore coinvolgimento delle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi, e riteniamo importante avviare con le stazioni appaltanti e la Prefettura un focus sugli appalti, al fine di garantire la giusta legalità ed il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte”.

