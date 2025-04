“Generazione AI” al “Preti-Frangipane”: uso etico e consapevole dell’Intelligenza artificiale | FOTO

StrettoWeb

Grande partecipazione per la seconda tappa del percorso nelle scuole reggine e calabresi di “Generazione Ai” che è stata ospitata, stavolta, al Liceo Artistico Statale Preti-Frangipane. L’associazione Tgwebai, in collaborazione con Sied IT e Mondotouch, avvalendosi di esperti Microsoft e Specialist Ai, continua ad approfondire sul campo il ruolo dell’Ai nel mondo dell’istruzione, anche attraverso esempi pratici di utilizzo.

L’incontro ha affrontato anche i temi di più stingente attualità come la cybersecurity, i deepfake, la tutela della privacy e del diritto d’autore, anche dopo l’arrivo dell’Ai di Meta su WhatsApp e l’esplosione delle foto “Ghibli”. Una proficua occasione per studenti e docenti di confrontarsi con esperti del settore e scoprire le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicata alla scuola e al mondo del lavoro. Con un focus rivolto alle professioni del futuro e all’utilizzo etico e consapevole dell’Ai.

Ad aprire i lavori è stato il dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale Preti-Frangipane Lucia Zavettieri “Sono molto felice di accogliere questa iniziativa dell’Associazione Tgwebai – ha detto Zavettieri – per noi è molto importante rendere i nostri alunni dei cittadini consapevoli dei rischi delle risorse connessi all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Vogliamo rendere i nostri ragazzi protagonisti attivi di questo processo di trasformazione in atto”.

L’Ing. Alessandro Gatto, Specialist Ai, ha affrontato poi i temi legati all’intelligenza artificiale generativa fornendo degli esempi pratici come l’utilizzo di nuovi tool come NotebookLM.

L’ing. Beniamino Azzarà, Ceo di Sied IT, ha offerto uno spaccato relativo al mondo delle professioni future dopo l’impatto dell’Ai ed esaminato le criticità legate alla cybersecurity e alla tutela della privacy.

A concludere i lavori l’avv. Riccardo Tripepi, presidente dell’associazione TgWebAi, che ha approfondito il tema dei deepfake, con il Senato al lavoro per la configurazione di un nuovo reato, e del diritto d’autore legato alla capacità di copia dell’Ai che ha avuto un suo ultimo esempio eclatante con la replica delle foto in stile “Ghibli”.

L’incontro, arricchito dalle domande e della curiosità degli alunni, è stato utile per il punto sulle nuove tecnologie digitali e sull’importanza dell’Ai come strumento didattico, sottolineando il valore della digitalizzazione nel sistema educativo e nella scelta delle professioni del futuro.

