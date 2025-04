Reggio Calabria, gazebo informativo di AVS per il Referendum dell’8 e 9 giugno

StrettoWeb

“Consequenzialmente a quanto dichiarato in conferenza stampa. L’impegno di Alleanza Verdi Sinistra si sposta in piazza. Domani, martedì 22 aprile dalle 16,30, saremo in piazza Camagna dove sarà installato un gazebo informativo sui Referendum del 8 e 9 Giugno. Sarà l’occasione per informare e dialogare con i cittadini approfondendo i cinque quesiti referendari che intendono allargare i diritti dei lavoratori e dei cittadini”. Così in una nota Alleanza Verdi Sinistra.

Di seguito le locandine.

