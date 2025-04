Reggio Calabria, il Garante Stanganelli incontra Alessandro Giordano: “servono interventi urgenti per garantire dignità e inclusione”

StrettoWeb

Dopo aver appreso della triste storia del giovane Alessandro Giordano, il Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli si è recata a casa del ragazzo per incontrarlo e capire quali siano le necessità di questo giovane e come attivarsi affinché possano essere garantite condizioni di vita dignitose. Alessandro ha 36 anni e da quando ne ha 8 sta combattendo contro una malattia che lo ha costretto a 16 anni di dialisi e infine ad un trapianto di rene. Nel 2006 gli era stata assegnata una casa popolare nel quartiere di Arghillà di Reggio Calabria, successivamente occupata in sua assenza abusivamente durante una sua assenza dalla Calabria per sottoporti ad un intervento salvavita. Alessandro attualmente vive in un’abitazione non inidonea e non confacente ai bisogni di un soggetto immunodepresso.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, il Garante Anna Maria Stanganelli ha affermato: “ho chiesto al ragazzo se avesse problematiche di natura sanitaria, se fosse supportato dal punto di vista dell’assistenza e lui ha risposto e comunicato che da questo punto di vista non ci sono problematiche però ovviamente va attenzionata quella che è la sua situazione di salute rispetto alle condizioni in cui vive per cui acquisita la documentazione che Alessandro mi invierà nelle prossime ore, scriverò una segnalazione all’ATERP e al Comune di Reggio Calabria per chiedere un loro intervento tempestivo e contestualmente chiederò al sindaco Falcomatà un incontro per capire come poter supportare questo ragazzo non soltanto dal punto di vista abitativo ma tutto ciò di cui ha bisogno in termini di assistenza e dal punto di vista dell’inclusione perchè comunque nonostante abbia queste problematiche che lo costringono a stare prevalentemente in casa, è giusto che si creino le condizioni affinchè questo giovane si possa integrare anche nel tessuto sociale della società“.

