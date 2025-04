Frana isola Terreti, Arasì, Ortì, Cerasi e Podargoni: “inaccettabile l’indifferenza delle autorità”

StrettoWeb

“A distanza di diversi giorni dalla nostra precedente segnalazione riguardante la grave situazione di viabilità nei paesi di Terreti, Arasì, Ortì, Cerasi e Podargoni, ci troviamo costretti a denunciare pubblicamente l’assenza totale di interventi concreti. Le frane e la caduta di massi, causate dal maltempo dei giorni scorsi, continuano a bloccare le strade che collegano queste località. Nonostante la chiusura ufficiale dei tratti stradali, non è stato rimosso nemmeno un sassolino: nessuna operazione di pulizia, nessun mezzo sul posto, nessuna informazione alle comunità coinvolte“. Intere comunità in grave difficoltà ormai da settimane. Sono passati 13 giorni da quando abbiamo dato spazio alla prima segnalazione riguardante la frana che ha complicato la viabilità nei paesi di Terreti, Arasì, Ortì, Cerasi e Podargoni.

Oggi, una nuova segnalazione è pervenuta alla redazione di StrettoWeb e, tristemente, ci troviamo a constatare che la situazione non è cambiata. Nonostante gli appelli disperati dei cittadini, nessuno interviene. “La popolazione è esasperata. I cittadini sono isolati e impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro, gli istituti scolastici e i servizi sanitari. L’indifferenza mostrata finora dalle autorità competenti è inaccettabile e rischia di trasformare un’emergenza viaria in una crisi sociale. – afferma un lettore di StrettoWeb – Lanciamo un nuovo appello affinché si dia seguito immediato alle necessarie operazioni di sgombero e messa in sicurezza. Le comunità locali meritano rispetto e risposte concrete, non promesse rimandate nel tempo“.

