Reggio Calabria, la Fondazione Mediterranea e il Lions Club onoreranno la memoria del magistrato Lilia Gaeta

L’edizione del 2025 del Premio Panuccio, organizzato della Fondazione Mediterranea e dal Lions Club Reggio Calabria Host in sintonia e collaborazione con la famiglia del compianto prof. avv. Vincenzo, è stata assegnata alla memoria del magistrato Lilia Gaeta. Il Premio, nato per ricordare la figura di Vincenzo Panuccio, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Mediterranea fin dalla sua dalla sua costituzione e socio storico del Lions Club Reggio Calabria Host, assegnato annualmente a personalità reggine distintesi per professionalità e/o cultura e/o impegno sociale, vuole in un certo senso attirare l’attenzione della cittadinanza sulle solide presenze professionali di cui è ricca la città e su cui si dovrebbe far leva per operare un riscatto non ulteriormente procrastinabile.

Il programma della cerimonia di premiazione

La cerimonia si terrà nella consueta sede dell’aula del Dipartimento Digies dell’Università Mediterranea in via T. Campanella, Palazzo Sarlo, e sarà introdotta dai saluti del già Direttore prof. Daniele Cananzi, che sostituirà l’attuale direttore prof. Massimo Castro Finocchiaro, impossibilitato a partecipare perché fuori sede.

L’introduzione e il coordinamento saranno compito del dr. Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, e dell’avv. Aldo De Caridi, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host. La Presidenza dalla manifestazione sarà tenuta dalla figlia del compianto prof. Vincenzo, la prof. avv. Francesca Panuccio.

La relazione di base è stata affidata al magistrato dott.ssa Angelina Bandiera, Presidente della Corte d’Assise D’Appello, che illustrerà la figura umana e professionale della compianta dott.ssa Lilia Gaeta. Sono previsti gli interventi del dott. Luciano Gerardis, già Presidente Corte d’Appello; del dott. Piero Gaeta, Procuratore Generale di Cassazione; del dr. Antonino Monorchio, vice presidente della Fondazione Mediterranea; dell’avv. Giuliana Barberi, vice presidente del Lions Club Reggio Calabria Host; del dr. Giuseppe Naim, vice governatore del Distretto Lions 108YA. Concluderà la cerimonia l’intervento del prof. avv. Francesca Panuccio.

