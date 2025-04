Fogna in via San Giuseppe: “da 2 anni non ci ascoltate”, i cittadini usano le tavole di legno

StrettoWeb

“Ha davvero dell’incredibile quanto ormai da oltre due anni accade in via San Giuseppe, traversa settima, a Reggio Calabria“. Come dare torto a un cittadino indignato che ha contattato la redazione di StrettoWeb per denunciare una situazione alla quale appare davvero difficile credere. Fogna a cielo aperto in via San Giuseppe, davanti a un palazzo residenziale, odore nauseabondo e forte rischio igienico.

Basterebbe solo questo affinchè un’Amministrazione seria e che abbia a cuore la salute dei propri cittadini si attivasse, immediatamente, per risolvere il problema. Ma a Reggio Calabria non succede. E sono passati 2 anni!

“Una fogna incessantemente sgorga in prossimità di un palazzo di residenza popolare. Tante le richieste rimaste ad oggi inevase. Eppure, appare difficile credere che, dopo oltre due anni, nessuno si sia accorto di quanto accade quotidianamente“, afferma il cittadino nell’e-mail inviata alla nostra redazione.

Visto il totale disinteresse di chi dovrebbe occuparsene, e l’impossibilità di vivere in quelle condizioni, sono i cittadini a doversi rimboccare le maniche per trovare una soluzione che possa, quantomeno, tamponare il problema. “Oltre a i rischi di tipo igienico sanitario, si aggiungono quelli per l’incolumità fisica. – aggiunge il nostro lettore – Infatti, alcuni residenti, per evitare che i cattivi odori salgano lungo la facciata del palazzo, hanno pensato bene di coprire la scia di fogna con tavole ed altri oggetti di fortuna. Non ci resta che piangere“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.