Reggio Calabria, a maggio il Final Event della Jr NBA Fip School League

Reggio Calabria torna ad essere al centro del basket nazionale. Dopo aver ospitato la prestigiosa partita di qualificazione europea della Nazionale Italiana, con un Palacalafiore stracolmo ed eventi collaterali che hanno strabiliato, dopo il successo del Clinic nazionale per allenatori dedicato a Gaetano Gebbia, la Città diventa ancora una volta il cuore pulsante del basket giovanile, ospitando uno dei due Final Events dei progetti Jr. NBA in Italia. Se l’under 13 sarà protagonista a Seregno (MB), Reggio ospiterà le finali scolastiche tra le squadre che si sono aggiudicate la JR NBA FIP Schools League nelle città partecipanti al progetto.

L’appuntamento è per il 19 e 20 maggio, quando Reggio accoglierà le 16 scuole vincitrici dei tornei cittadini (Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, Bari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Perugia, Pescara e Chieti, Livorno, Reggio Calabria, Roma, Trani e Barletta, Trieste, Venezia), con un totale di oltre 6.000 giovanissimi in campo, metà dei quali, per regolamento, non tesserati per una società cestistica.

“La scelta di Reggio Calabria come sede del Final Event della JR NBA FIP Schools League, è un ulteriore riconoscimento per la nostra Città e per tutta la Calabria, che sta emergendo sempre di più nel panorama sportivo nazionale – ha dichiarato Paolo Surace, presidente della FIP Calabria -. Ospitare questo evento è motivo di grande orgoglio. Sarà un’occasione importante anche per promuovere il nostro territorio e per celebrare la passione per la pallacanestro che è fortemente radicata in Calabria”.

I ragazzi che parteciperanno al Final Event della Jr. NBA FIP Schools saranno ospitati in quello che diventerà un vero e proprio villaggio NBA. Il palasport principale per l’evento sarà il Botteghelle, all’interno del quale saranno allestiti due campi, ma si giocherà anche allo Scatolone e al Boccioni.

Le finali saranno poi impreziosite dalla presenza di un Ambassador NBA, il cui nome sarà annunciato nei prossimi giorni. Una due giorni indimenticabile che si concluderà con l’assegnazione dell’anello NBA.

“Questo evento non è solo una vetrina per il basket, ma anche una straordinaria opportunità di promozione turistica per la nostra città – ha continuato Surace -. Reggio Calabria e tutta la regione stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per lo sport e non solo, con il basket che continua a essere un motore di crescita e sviluppo”.

