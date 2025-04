Reggio Calabria festeggia: vinti 22.500 euro al Lotto

StrettoWeb

A segno la Calabria nell’ultima estrazione del Lotto di lunedì 28 aprile 2025. Come riporta Agipronews, un terno sulla ruota di Palermo regala un premio da 22.500 euro a Reggio Calabria in un punto vendita di Corso Giuseppe Garibaldi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro, per un totale di 441,8 milioni di euro da inizio 2025.

