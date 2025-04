Reggio Calabria, la segreteria di FABI annuncia: “Domenico Galluzzo responsabile territoriale BPER”

StrettoWeb

La Segreteria Provinciale FABI Reggio Calabria esprime “enorme soddisfazione nell’annunciare la nomina quale Responsabile Territoriale Fabi BPER per la provincia di Reggio Calabria del collega Galluzzo Domenico. Dunque, anche nella Provincia di Reggio Calabria proseguono le nomine dei Rappresentanti Sindacali Territoriali, nuova figura prevista dal recente accordo tra OO.SS. e ABI del 23/03/2025. Nel nuovo ruolo, il collega Galluzzo Domenico, affiancherà la nostra Dirigente Sindacale su Reggio Calabria Calveri Olga, per una maggiore e più capillare tutela delle colleghe e dei colleghi del Gruppo BPER in servizio presso le filiali della Provincia di Reggio Calabria”.

“Alla formalizzazione della nomina hanno voluto fortemente presenziare la Segretaria Coordinatrice del Gruppo BPER, Sboro Antonella, ed i colleghi Persico Vincenzo, componente della delegazione nazionale trattante in azienda, Placido Minutoli RLS del Gruppo Bper per l’Area Sud, e ovviamente, la nostra Dirigente Sindacale Provinciale Calveri Olga. Con sentimenti di orgoglio e profonda stima la Segreteria Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale della FABI di Reggio Calabria, augurano a Domenico e a tutta la squadra della FABI in BPER buon lavoro”.

