Reggio Calabria, evade dai domiciliari e viene sorpreso in auto a Scilla: arrestato

Nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Scilla hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arresto è avvenuto durante un ordinario controllo alla circolazione stradale: i militari hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo e, durante le verifiche, hanno accertato che uno dei passeggeri risultava sottoposto agli arresti domiciliari da circa due mesi.

Constatata la violazione, i militari hanno immediatamente proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo, che, al termine delle formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio conferma la costante attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzata a garantire il rispetto delle misure cautelari e la sicurezza della collettività. Il procedimento è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità della persona arrestata, attesa la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico, sarà vagliata nel corso del successivo processo.

