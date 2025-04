Reggio Calabria: la dottoressa Grazia Palermo nominata Coordinatore AAIITO, le congratulazioni di Mario Cardia

StrettoWeb

In sede di Congresso regionale AAIITO, Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri, è stato nominato il nuovo direttivo di cui fa parte, in qualità di Coordinatore, l’allergologa Grazia Palermo. Soddisfatto il Consigliere Comunale Mario Cardia: “un importante e prestigioso incarico per la Dott. ssa Palermo, una professionista stimata in città, le sue qualità umane e professionali riconosciute dai colleghi che l’hanno scelta come Coordinatore del direttivo regionale dell’organismo che associa gli allergologi e immunologi italiani”.

“Svolgerà questo incarico con passione e competenze, al servizio della comunità, come ha sempre dimostrato in tutti questi anni. A lei un grosso in bocca al lupo e buon lavoro”, conclude Mario Cardia.

