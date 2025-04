Reggio Calabria, il dott. Tromba spiega come vivere al meglio la menopausa tra sintomi e soluzioni

StrettoWeb

E ‘ una tappa naturale della vita di ogni donna, nessuna esclusa: eppure porta sempre con sé qualche dubbio, a volte qualche paura. La menopausa si verifica perché con l’invecchiamento della donna le ovaie interrompono la produzione di estrogeno e progesterone. Sull’argomento è intervenuto il dott. Domenico Tromba esperto endocrinologo e consigliere dell’ Ordine dei medici di Reggio Calabria.

“Negli anni precedenti la menopausa, la produzione di estrogeno e progesterone -spiega l’illustre medico – inizia a diminuire e le mestruazioni e l’ovulazione sono meno frequenti, per poi terminare definitivamente; a quel punto la gravidanza non può più avvenire in modo naturale. L’ultima mestruazione di una donna può essere identificata solo più tardi, dopo l’assenza di mestruazioni per almeno un anno. La menopausa si manifesta con sintomi fisici e psicologici, che variano da persona a persona. I sintomi fisici sono vampate di calore, sudorazione notturna, aumento di peso, dolori articolari, secchezza vaginale, cistiti, arrossamento del volto, prurito genitale, dolore durante i rapporti sessuali. I sintomi psicologici invece comprendono:nervosismo, irritabilita’, tendenza alla depressione e all’ansia, stanchezza, affaticabilità, disturbi del sonno, vertigini, cefalea, deficit di memoria, calo della libido. Inoltre, si modifica la composizione dei batteri che abitano naturalmente nella vagina verso bacilli che producono meno acido: questo porta alla presenza di un pH vaginale più elevato, in genere maggiore di 5.0, il che favorisce la comparsa di infezioni“.

A tutto questo possono aggiungersi sintomi del tratto urinario inferiore come l’urgenza a urinare e diversi disturbi della minzione. “Non è chiaro se questi sintomi – continua il dott. Tromba – siano causati dall’invecchiamento o dai bassi livelli di estrogeni. È stato ipotizzato che bassi livelli di estrogeni alterino la flora e il pH vaginale, consentendo ai batteri intestinali di colonizzare più facilmente le vie urinarie, aumentando la suscettibilità alle infezioni. I sintomi sono diversi, e ciascuno può essere gestito in base alle sue caratteristiche. I sintomi vasomotori, come vampate e sudorazioni notturne, per molte donne diminuiscono dopo la menopausa. Quando presenti si possono gestire iniziando da modifiche allo stile di vita. Ad esempio abbassando la temperatura ambiente, vestendosi a strati, tenendo un ventilatore a portata di mano ed evitando quando possibile bevande calde, caffeina e cibi caldi o piccanti; infine, se si è fumatrici, smettendo con le sigarette. L’intervento più efficace per ridurre ed eliminare le vampate di calore rimane la terapia ormonale sostitutiva con estrogeni, in grado anche di migliorare i sintomi atrofici vaginali e urogenitali. Gli estrogeni assunti per via orale riducono la frequenza delle vampate di calore del 75%, ed esistono anche formulazioni per via transdermica (cerotti) o vaginale. A meno che la paziente abbia subìto un’isterectomia (l’intervento chirurgico per la rimozione dell’utero) la terapia ormonale deve sempre essere associata ad una terapia progestinica per via orale o con spirale medicata, per evitare il rischio di iperplasia endometriale e cancro endometriale.La terapia ormonale a breve termine (fino a 5 anni) è ragionevole per la maggior parte delle pazienti con vampate disabilitanti. Dato che i sintomi vasomotori possono diminuire dopo la menopausa, è ragionevole provare a interrompere la terapia ormonale ogni 6-12 mesi e ricominciare se necessario in caso di ricomparsa dei sintomi”.

Esistono terapie alternative, che sono utilizzate dal 50-75% delle donne in post-menopausa, che ricorrono a rimedi come la soia, la cimicifuga racemosa (detta anche cohosh nero) e l’agopuntura. “Queste pratiche – prosegue l’ illustre endocrinologo – però non hanno mostrato di essere più efficaci del placebo nel contrastare le vampate di calore. Al momento, nella letteratura scientifica sono riportati solo pochi studi e di scarsa qualità, e questo tipo di terapie alternative non è regolamentato. Per contrastare i sintomi urinari e l’atrofia vulvovaginale il primo passo può essere quello di utilizzare lubrificanti per ridurre l’attrito e l’irritazione (in particolare prima di un rapporto sessuale) o l’applicazione di creme idratanti emollienti a base di vitamina E, che possono essere utilizzate quotidianamente per ridurre la secchezza genitale.Infine, è possibile l’applicazione locale di estrogeni in vagina, che si è dimostrata più efficace degli ormoni assunti per via orale o transdermica nell’alleviare i sintomi sia urinari sia legati all’atrofia”. Oltre ai cambiamenti fisici compaiono numerosi disturbi che possono compromettere la qualità della vita sociale. Uno tra tutti è rappresentato dalle vampate di calore, sintomo fastidioso e talvolta imbarazzante che riguarda fino all’85% delle donne in menopausa. Alcuni semplici consigli per contrastare vampate di calore e altri sintomi associati alla menopausa: Dieta equilibrata ricca di cibi freschi e salutari, come frutta e verdura, bere bevande fresche, evitando bevande calde per contrastare vampate di calore e ritenzione idrica, vestirsi a cipolla con tessuti traspiranti per gestire più facilmente la vampata improvvisa, ventaglio a portata di mano, meditazione o yoga per rilassarsi e prendersi cura del corpo e della mente, sport e movimento per mantenersi informa, tisane rilassanti a base di malva, camomilla, passiflora per calmare stati di ansia e irrequietezza”.

Il dott. Tromba conclude mettendo in risalto che è giusto porre l’attenzione su alcune abitudini quotidiane: “Mantenersi informa allenandosi quotidianamente praticando yoga ed esercizi di rilassamento, rinfrescarsi con prodotti a base di acque termali da spruzzare su viso, collo e décolleté, stare all’ombra quando si è all’aperto e aprire le finestre se si è in casa, perdere peso, dimagrire in menopausa e rilassare corpo e mente, fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura, queste aiuteranno anche a ridurre i dolori articolari e il rischio di osteoporosi, seguire una dieta ricca di frutta e verdura di stagione per introdurre vitamine e minerali, integrare la dieta con vitamina D per aumentare l’assorbimenti calcio, fosforo e magnesio a livello intestinale, per regolare il metabolismo osseo e favorire le difese immunitarie, limitare il fumo, prestare attenzione alla salute orale, sottoponendosi a controlli periodici dal dentista, bere molta acqua, fa parte dei rimedi naturali per il gonfiore in menopausa, contrastando i gonfiori alle gambe e l’insorgere della cellulite. “L’uomo ha ricevuto dalla natura la capacità di distruggere la salute e quella di preservarla”. Lavoriamo per quest’ultima“.

