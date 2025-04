Reggio Calabria, disavventura a lieto fine per una giornalista tedesca: smarrisce l’auto in pieno centro, ma poi…

StrettoWeb

“Nel giorno che ha cambiato la visione della città di Reggio Calabria. Reggio ha molti volti. E alcuni hanno una lunga storia. I cittadini della città hanno vissuto capitoli bui, che solo negli ultimi tre decenni sono stati sostituiti da colori luminosi. Oggi permettetemi di descrivere una mattinata davvero speciale (o forse del tutto ordinaria?) che si è svolta quasi per caso. Nulla era programmato, tutto è accaduto spontaneamente, nessuno conosceva l’altro – eppure: nel giro di pochi minuti, dei cittadini si sono uniti per risolvere un problema”. E’ questo il racconto della scrittrice e giornalista tedesca Barbara Collet che oggi ha vissuto una disavventura nel centro storico di Reggio Calabria e che grazie anche all’intervento della Polizia Locale ha avuto un lieto fine.



“La mattinata è iniziata con una visita alla *Città del Sole*, una casa editrice rinomata in via dei Filippini 23. Durante l’attesa del direttore Franco Arcidiaco – una conversazione vivace con il fratello Fabio e un eccellente caffè hanno creato un’atmosfera piacevole – il mio sguardo è scivolato su una pubblicazione davvero speciale: un libro che contiene un reportage fotografico e testi di grande qualità su due film che tutti conosciamo. *La passione* di Pasolini (1964), girata a Matera, e – in confronto – *The Passion* di Mel Gibson (2004), due opere cinematografiche fondamentali sulla storia della crocifissione di Gesù. Alcune immagini vengono pubblicate online come anteprima”.

“La casa editrice *Città del Sole* è uno scrigno di cultura e storia. Ovunque si posi lo sguardo, c’è qualcosa da leggere. Un’offerta variegata, sempre con copertine accattivanti e titoli che stimolano la curiosità. Heinrich Heine disse una volta: “Qui entri, qui regna la cultura. Qui sei a casa.” L’auto era parcheggiata non lontano dalla casa editrice. Ma – quanti nomi di strade esistono in questa città? Come fa una persona non del posto a ritrovare la via in cui l’auto lo attende per il ritorno? Per fortuna c’era una foto (misera: gli edifici avrebbero potuto essere in qualsiasi altra città). Dopo quattro chilometri a piedi nella direzione sbagliata (verso Napoli?) è iniziata la fase delle domande”.

“Una giovane coppia al parco giochi ha spiegato dettagliatamente la strada verso la scala mobile nel centro (un punto di riferimento ben visibile su più livelli). Poi è successo questo: un’organizzazione per la tutela della città – nella cui vetrina era appeso un manifesto informativo dal titolo *”ti voglio bedda e pulita”* – aveva la porta aperta verso l’esterno, e subito si è intavolata una conversazione sull’auto perduta. Tre uomini di età diversa hanno subito consolato la forestiera, con frasi tipo: “Anche la mia macchina è sparita una volta, non la trovavo più”, o forse: “L’ho ritrovata dopo settimane…”? La foto poco chiara è stata immediatamente identificata con un solo sguardo dalla *Lega per la salvezza della città*. Un membro di nome Mimo – che ricorda molto un finlandese, alto, atletico (non dà certo l’impressione di mangiare troppo) – si è offerto con entusiasmo di accompagnarmi nella ricerca del veicolo”.

“La direzione sembrava giusta, tutto lasciava ben sperare. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli. Le strade si somigliano maledettamente, un errore tipico per chi non è del posto. A questo punto è intervenuta la polizia locale. Lo sguardo esperto di Filippo alla foto, supportato dall’intuito femminile di Carla – la direzione da seguire era chiara. Anche il titolare del negozio alimentare lì vicino, che si chiamava anch’egli Filippo (forse un cugino?), ha confermato l’analisi con un gesto del pollice nella stessa direzione”.

“Il problema era che il negozio distintivo vicino all’auto, specializzato in abiti eleganti per future spose e sposi, non si distingueva poi così tanto tra l’offerta simile della zona. A Reggio si sposa evidentemente spesso e volentieri. Mi è sembrato di contarne almeno cinque, di questi templi della moda nuziale. Due poliziotti, un attivista ambientale, un commerciante di alimentari: insieme hanno trovato la soluzione. Stop! Vanno assolutamente menzionati anche i due collaboratori dell’ufficio dell’iniziativa, in particolare il giovane uomo il cui nome resterà oggi un mistero”.

“L’auto era parcheggiata in una strada a me completamente sconosciuta. Ironia della sorte, si trovava proprio sotto l’insegna “Cannabis Store Amsterdam” – come ho fatto a non notarla? Uno sguardo all’interno del negozio ha rivelato: Reggio è cannabis-free. Amsterdam si divertirebbe. Amburgo pure. Da poco, lì si può vendere cannabis anche pubblicamente. Mimo ha pensato gentilmente a procurare una bottiglia d’acqua. Ci siamo salutati – e ci siamo dati appuntamento per il 25 aprile: Festa della Liberazione, Lungomare (parliamo del passato, purtroppo non delle guerre attuali). Maggiori dettagli nella foto”.

“L’app sportiva ha lampeggiato e fatto i complimenti: erano stati registrati 5 km di camminata. Come ricompensa, delle rose hanno danzato sul display.(Barbara Collet, 22.4.2025). Quella mattina, la città si è mostrata come un luogo di cittadini amabili, ironici e pieni di spirito. Da questo punto di vista, può tenere testa a qualsiasi altra città”.

