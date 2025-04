Degrado a Tremulini: marciapiedi a brandelli, una cassetta della frutta segnala una buca! | FOTO

StrettoWeb

Zona che vai, degrado che trovi. Se nella giornata di ieri ci eravamo occupati delle condizioni del parco di Contrada Maldariti, oggi alla redazione di StrettoWeb è pervenuta una segnalazione riguardante il quartiere di Tremulini. Questa volta si tratta di una delle combo più famose del degrado di Reggio Calabria: l’accoppiata marciapiedi distrutti più buche. Come si può vedere nella gallery allegata all’articolo, la situazione è abbastanza grave.

I marciapiedi sono ridotti a brandelli, in alcuni tratti le mattonelle non esistono più, in altri ci sono veri e propri blocchi di pietra completamente divelti. Il tutto contornato da spazzatura di vario genere che dà quel tocco di colore in più. Se i pedoni hanno difficoltà a camminare, ai veicoli va anche peggio: manto stradale sconquassato e buche segnalate con ‘mezzi di fortuna’… cassette della frutta! Neanche a dirlo, se ne accorgono sempre e inspiegabilmente soltanto i cittadini.

