Amaranto, color ruggine: crolla un totem pubblicitario sul viale Calabria | FOTO

L’amaranto è il colore che accompagna da sempre Reggio Calabria, soprattutto in ambito sportivo. Una gradazione che però ricorda anche il colore della… ruggine. Passeggiando per il viale Calabria, una delle via più trafficate della periferia di Reggio Calabria, serve prestare attenzione non soltanto al traffico, ma anche a eventuali cadute dei totem pubblicitari. Come si può vedere dalla gallery allegata all’articolo, infatti, uno dei cartelloni pubblicitari del Comune si è staccato a causa della ruggine e risulta sul marciapiede.

L’episodio è avvenuto davanti alla scuola “A. Frangipane” ed è solo l’ultimo di tanti casi di incuria e cattiva manutenzione che giornalmente i cittadini segnalano alla redazione di StrettoWeb. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Questa volta…

