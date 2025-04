Reggio Calabria, countdown per “Queen on fire – Experience” | INFO

StrettoWeb

Partito il countdown per il live dei “Queen on fire – Experience” a Reggio Calabria. Un’esclusiva messa a segno dal promoter Mimmo Porcino in piena sinergia con il Cine Teatro Odeon che vedrà una delle più seguite tribute band in scena il 26 Aprile, con uno spettacolo dal vivo per rendere omaggio al leggendario gruppo britannico attraverso un percorso musicale e visivo di grande impatto. Il gruppo “Queen on Fire“, formatosi nel 2019, ha già all’attivo numerosi concerti, non solo in Italia ma anche in Belgio, Olanda, Lussemburgo e nord della Francia ed è composto da Daniele Fasciani, alla voce e al piano, Duccio Grizi al basso, Marco G. Di Marco alla chitarra e Francesco Caprara alla batteria.

Con straordinaria cura nei costumi, nelle sonorità e nella presenza scenica, lo show restituisce al pubblico l’energia e la potenza delle performance originali dei Queen, ripercorrendo i brani più iconici del repertorio di Freddie Mercury e compagni. Sarà un incredibile viaggio tra i più grandi successi della band inglese, tra i quali “We are the champions”, “Bohemian rhapsody”, “We will rock you”, “The show must go on”, “Radio ga ga” e tantissimi altri brani che saranno di certo apprezzati dai fan di vecchia data. Il tutto arricchito da scenografici cambi d’abito del cantante, in perfetto stile Freddie Mercury.

Ogni momento è pensato per coinvolgere ed emozionare, ma anche per non dimenticare chi ha segnato per sempre la storia della musica. Un live imperdibile che si inserisce all’interno di un tour europeo che toccherà le principali città tra cui Barcellona, Madrid, Parigi e Bruxelles e per la prima volta in esclusiva a Reggio Calabria, dove a parlare sarà solo l’indimenticabile musica dei Queen. Prevendita su vivaticket.it o presso il botteghino del Cine Teatro Odeon.

