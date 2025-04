Reggio Calabria, il 28 aprile il convegno sulla filosofia di San Francesco | INFO

StrettoWeb

Un’occasione unica per immergersi nel pensiero rivoluzionario di San Francesco d’Assisi e riscoprire la sua profonda apertura verso l’universo come una dimensione unitaria e caratterizzata dall’interdipendenza dei propri elementi costitutivi. Il convegno “La Filosofia di San Francesco e il Senso delle Cose” si terrà il 28 aprile presso Palazzo Alvaro – sala “Gilda Trisolini”a Reggio Calabria alle ore 17.00, offrendo un’inedita prospettiva sul messaggio del Santo di Assisi.

L’evento si propone di analizzare come San Francesco, attraverso la sua spiritualità e il suo amore per il creato, abbia anticipato concetti di ecologia integrale e di interconnessione tra tutte le forme di vita. Relatori di spicco provenienti dal mondo accademico e religioso guideranno i partecipanti in un percorso di riflessione sul significato profondo della sua visione del mondo.

Il convegno esplorerà temi cruciali quali:

L’unità del creato: Come San Francesco percepiva l’intero universo come un’unica grande famiglia, dove ogni creatura, dal più piccolo insetto alle stelle, riveste dignità e importanza.

L’interdipendenza di tutte le cose: L’intuizione francescana di come ogni elemento dell’universo sia intrinsecamente connesso agli altri, anticipando le moderne consapevolezze scientifiche sui sistemi ecologici.

Il senso delle cose: Attraverso l’analisi dei suoi scritti e della sua vita, si indagherà come San Francesco trovava significato e valore in ogni aspetto del creato, invitando a una riscoperta del senso profondo dell’esistenza e della profonda natura delle cose.

L’attualità del messaggio francescano: Come la filosofia di San Francesco possa offrire spunti fondamentali per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo, promuovendo un’etica della cura e della responsabilità verso il pianeta e i suoi abitanti.

Il convegno è aperto a studiosi, appassionati di filosofia, teologia, ecologia, e a chiunque sia interessato a esplorare la profondità del pensiero francescano e la sua sorprendente rilevanza contemporanea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.