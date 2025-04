Reggio Calabria conquista ancora il Vinitaly: in vetrina l’anima autentica delle eccellenze vitivinicole | FOTO

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha preso parte anche quest’anno al Vinitaly di Verona, la più importante manifestazione internazionale dedicata al vino. A rappresentare l’Ente metropolitano, il consigliere delegato alle Attività Produttive, Domenico Mantegna, che ha preso parte agli incontri istituzionali e agli spazi espositivi insieme ai produttori locali, portando il sostegno della Città Metropolitana alle realtà imprenditoriali reggine impegnate nella filiera del vino. La partecipazione della Metrocity quest’anno affianca quella delle altre realtà calabresi, grazie all’accordo definito tra palazzo Alvaro e l’Assessorato all’Agricoltura guidato da Gianluca Gallo.

“Partecipare al Vinitaly significa dare visibilità alle nostre aziende, ai nostri vini e alla nostra identità territoriale” ha dichiarato il consigliere Mantegna. “La Città Metropolitana crede fortemente nel valore della promozione e dell’internazionalizzazione delle nostre eccellenze. Le nostre cantine rappresentano non solo un presidio economico ma anche culturale, capaci di raccontare la storia, la passione e la tradizione della nostra terra. Insieme all’Assessorato regionale, lavoriamo per rafforzare la presenza calabrese nei principali contesti fieristici, puntando su qualità, innovazione e sostenibilità”. Nel corso della fiera, il consigliere ha incontrato operatori, buyer e rappresentanti istituzionali, sottolineando il valore strategico del comparto vitivinicolo per lo sviluppo economico e occupazionale dell’area metropolitana reggina.

