A Reggio Calabria il XII Congresso CISL della Città Metropolitana | DETTAGLI

Domani alle ore 14:30, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si apriranno i lavori del XII° Congresso della CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria che si svolgerà sotto il titolo Il coraggio della partecipazione. “Costruttori di speranza, centralità del territorio tra sfide, opportunità e visione strategica”. Un momento alta democrazia sindacale, confronto e proposta, che vedrà riuniti delegati, autorità istituzionali, rappresentanti del mondo produttivo e sociale per fare il punto sulle sfide che attraversa il territorio con l’intento di tracciare il cammino futuro della CISL e della comunità reggina. A inaugurare i lavori sarà la relazione introduttiva della Segretaria Generale della CISL territoriale, Nausica Sbarra, che rilancerà con forza il ruolo del sindacato come presidio di coesione, legalità, sviluppo e partecipazione attiva nei luoghi di lavoro e nella società.

Particolarmente attesi i grandi temi dell’attualità. Tra i momenti più attesi, la presenza della Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, presente ai lavori nella sessione del 17 aprile, momento nel quale porterà il suo contributo di visione, esperienza e impegno, in un contesto globale sempre più complesso e interdipendente. “Il nostro congresso – afferma Nausica Sbarra – vuole essere un laboratorio di futuro, una chiamata alla responsabilità collettiva. Crediamo in un sindacato protagonista, costruttore di speranza e promotore di sviluppo. La partecipazione non è solo un valore, è un metodo, un modo di abitare le comunità e dare voce al lavoro e alla dignità delle persone. Da Reggio vogliamo lanciare un messaggio forte: cambiare è possibile, se si ha il coraggio di farlo insieme”.

