Reggio Calabria, presso la Sala Perri della Città Metropolitana una Conferenza sulla Villa Romana di Casignana

Archeoclub Area Integrata dello Stretto congiuntamente ad Archeocomunidiqualità ha organizzato, per martedì 29 aprile alle h.17 presso la Sala Perri della Città Metropolitana in Piazza Italia, una Conferenza sulla Villa Romana di Casignana, Comune gemellato con quello di Piazza Armerina (EN),che sarà tenuta dal dr. Massimo Cardosa,Docente di Valorizzazione di Beni Archeologici dell’Accademia di Belle Arti di Brera(MI).

L’evento si inquadra nel programma di Conferenze del “Ciclo Archeocomunidiqualità” che si tengono con cadenza mensile e che è iniziato con Monasterace con il complesso termale e i meravigliosi mosaici del “Parco Archeologico Antica Kaulonia” illustrati dall’archeologa Maria Teresa Iannelli, è proseguito con Stilo e l’appassionato ed emozionante racconto dell’archeologo Francesco Cuteri e poi con i tesori di Gerace, e in particolare, con le scoperte emerse dai restauri della Cattedrale che sono stati illustrati dal Direttore della Cittadella Vescovile, Giuseppe Mantella.

Presentazione della piccola Guida

L’iniziativa fa seguito al rilancio del Progetto Archeocomunidiqualità e alla presentazione della piccola Guida, la cui terza ristampa in 5000 copie nel 2023, è stata finanziata con fondi di Archeoclub A.I.Stretto e distribuita gratuitamente ai Musei, ai Comuni e ad Agenzie di viaggio (complessivamente nelle tre edizioni,ne sono state stampate 27.000 copie); in essa sono illustrati “I 70 km d’oro: dalla Bovesia alla Locride”, un itinerario che costituisce un unicum per la vicinanza di siti che testimoniano il succedersi di tante civiltà.

Il Ciclo di Conferenze, è stato patrocinato dalla Città Metropolitana ed è dedicato ai 10 Comuni (Bova Marina, Brancaleone, Casignana, Portigliola, Locri, Gerace, Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace e Stilo) sottoscrittori dell’Accordo di Collaborazione “Archeocomunidiqualità”, deliberato nel 2013 dai rispettivi Consigli Comunali per la valorizzazione sinergica dei beni culturali che insistono su questi territori.

Dopo i saluti del Vice Sindaco della Città Metropolitana avv. Carmelo Versace, della dott.ssa Rosanna Trovato, Presidente di Archeoclub Area Integrata dello Stretto, del dr. Filippo Quartuccio Consigliere Metropolitano Delegato alla Cultura , del dr.Rocco Giuseppe Celentano Sindaco di Casignana e l’introduzione della dott.ssa Francesca Crea, Vicepresidente di Archeoclub A.I.S. e Coordinatore di ArcheoComunidiqualità, nella IV Conferenza, il dr. Massimo Cardosa tratterà il tema “Dioniso a Casignana. La Villa di Contrada Palazzi oltre i suoi mosaici”.

La Villa di età imperiale romana conserva, com’è noto, uno dei complessi di mosaici più rilevanti del Sud d’Italia;sorta in un’area già frequentata in periodo greco,dal I sec.d.C. ha avuto una lunga storia durante la quale i suoi proprietari l’hanno più volte ampliata, ristrutturata e arricchita, fino a raggiungere il momento del massimo splendore nel IV sec. d.C.,per poi essere abbandonata nel corso del V sec.d.C. Ma cosa ci dicono i resti della Villa delle persone che l’hanno posseduta? Quali erano le risorse e le ricchezze del territorio?

Perché l’immagine di Dioniso è così ricorrente nei suoi mosaici?

Perché proprio in questa area si coltivano ancora i vitigni del vino Greco e Mantonico? Sarà sorprendente scoprire, attraverso i rinvenimenti archeologici, come sia forte e tenace il legame tra il remoto passato e il presente, in questo splendido angolo della Calabria.

