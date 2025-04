Reggio Calabria, tutto pronto per il concerto “Percorsi in Discanto” a cura di A.Gi.Mus.

StrettoWeb

Dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso 29 marzo presso la Chiesa di San Giuseppe al Corso con l’evento “Wojtyla Uomo di Dio”, presentato in omaggio e ricordo del Pontefice scomparso il 2 Aprile del 2005, nel XX anniversario dalla morte, l’A.Gi.Mus. Sez. Città Metropolitana di Reggio Calabria, presieduta dal M° Alessandro Bagnato, riprende la stagione musicale 2025, per la direzione artistica del M° Claudio Bagnato, con l’iniziativa culturale “La Musica al Centro”, giunta alla 7ª edizione. Si terrà infatti domenica 27 Aprile alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Giorgio Martire il secondo concerto, che ha per titolo “Percorsi in Discanto”, in onore del Santo co-Patrono di Reggio Calabria e, nello stesso tempo, si farà memoria per recente scomparsa di Papa Francesco.

L’evento musicale, che come il precedente e per volere degli stessi organizzatori avrà come principale riferimento l’Anno Giubilare proclamato proprio dal Santo Padre a fine dicembre scorso, trae origine anche dal 500° anniversario della morte di Pierluigi da Palestrina, il cosiddetto Principe della Musica e gigante della polifonia, riconosciuto come il compositore italiano più importante del Cinquecento; colui che ha, senza alcun dubbio, illuminato la musica sacra, lasciando un segno profondo con il quale hanno continuato a misurarsi autori ed ensemble di ogni tempo e della scena contemporanea.

L’appuntamento, fissato appunto per la serata di domenica, si è reso possibile grazie alla disponibilità, sensibilità e accoglienza del parroco don Michele Dagostino, sempre attento ai bisogni e alle necessità della parrocchia e aperto a tutte le iniziative culturali e non solo, con il coinvolgimento della comunità parrocchiale. Grazie a questa sinergia e alla collaborazione tra la parrocchia e l’A.Gi.Mus., la Chiesa di San Giorgio Martire, conosciuta anche come Extra, ospiterà il concerto che, per diversi aspetti metterà insieme Papa Francesco, il Santo co-Patrono di Reggio Calabria e Pierluigi da Palestrina. Per l’occasione si esibiranno artisti di prim’ordine che rappresentano un vanto per la nostra regione, nello specifico il chitarrista battente Alessandro Santacaterina e la corale di Flauti “Brutium flute ensemble”, un affermato gruppo di flautiste calabresi di varia provenienza regionale.

Il programma con i brani eseguiti

Gli artisti eseguiranno un ricco e variegato programma con brani di J.S. Bach, G.F. Haendel, J. Teleman, J. Mattheson, J.J. Quantz. Un mix, quello musicale di domenica che si unirà alla preghiera, così come a insegnato Sant’Agostino: “il cantare è proprio di chi ama” e chi canta prega due volte. E’ proprio vero: cantare è un atto d’amore, e facendolo preghiamo con le parole e con la musica, con il cuore e con la voce, con la devozione e con l’arte. Pertanto non possiamo non ricordare quanto comunicato anche da Papa Francesco nel corso suo intervenendo al Festival di Sanremo, quando, tra la sorpresa e l’incredulità generale generale, ha detto tra l’altro: La musica è bellezza e strumento di pace, una lingua che tutti i popoli parlano; può aiutare la convivenza, il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare, la buona musica possa raggiungere il cuore di tutti e ancora, può aprire il cuore all’armonia e alla gioia dello stare insieme con un linguaggio comune per un mondo di comprensione più giusto, fraterno e di pace, quella pace sempre più messa in discussione dalle oltre 50 guerre in giro per il mondo..

Ma per tornare al programma strettamente musicale, l’A.Gi.Mus. come al solito, tende anche a mettere in luce, in un insieme di elementi, i giovani talenti emergenti, ma già affermati, del nostro territorio, proprio attraverso esibizioni che sapranno certamente rendere emozionante venerazione a Papa Francesco e San Giorgio Martire e omaggio a Pierluigi da Palestrina. Il programma “La Musica a Centro” proseguirà con gli altri eventi del nutrito, ricco e variegato cartellone organizzato dall’A.Gi.Mus., che vedrà impegnata l’associazione nel corso dell’anno, per concludersi nelle festività natalizie.

