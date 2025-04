Reggio Calabria, il 25 aprile la rappresentazione teatrale “Don Micu u pallunaru” | INFO

StrettoWeb

L’Associazione Culturale Politeia di Cataforio è lieta di presentare la commedia teatrale in vernacolo calabrese, “Don Micu u Pallunaru”, scritta e diretta da Domenico Sismo. L’evento, condiviso dal Comune di Reggio Calabria, ha l’unico intento di raccontare, anche in forma satirica, la verità di quei tempi. Le scene, ambientate nel 1937, mettono in risalto le difficoltà economiche familiari e le atrocità della guerra.

Seppur in un momento di forte dolore dovuto alla scomparsa del caro papa Francesco, è intento dell’associazione POLITEIA comunicare attraverso l’arte un messaggio che tanto stava a cuore al Santo Padre: il ripudio incondizionato della guerra e la continua ricerca della PACE.

Appuntamento il 25/04/2025 presso il cineteatro metropolitano “Dopolavoro Ferroviario”, via Nino bixio 46/48 RC, ore 20,00 (apertura biglietteria), (Rif: 3888408420 / 3791969697).

