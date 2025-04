Reggio Calabria, un cittadino sullo Street Food: “vi racconto la mia esperienza terribile”

StrettoWeb

Un cittadino di Palmi (Reggio Calabria), assiduo lettore di StrettoWeb, ha inviato una lettera alla nostra redazione per testimoniare quanto ha vissuto ieri sera sul Lungomare reggino in occasione dello Street Food. Di seguito, riportiamo integralmente il testo della testimonianza. “Gentile direttore di StrettoWeb Peppe Caridi, mi sono sentito in dovere di scriverle oggi dopo una terribile esperienza avuta nella nostra amata città nella serata di ieri, augurandomi che possa dare spazio sulla testata giornalistica che dirige con brillantezza e che seguo da tantissimi anni, affinchè abbia un riscontro adeguato nella popolazione. Sono un giovane papà di Palmi, che vive la nostra provincia e frequenta Reggio quasi quotidianamente. Abbiamo visto su StrettoWeb questa bella iniziativa dello Street Food e ieri, con mia moglie e i miei figli, due bambini di 5 e 2 anni, abbiamo deciso di trascorrere la serata a Reggio attratti dalla possibilità di degustare prelibatezze del nostro territorio, e soprattutto di poter vivere in un unico posto tante unicità di Calabria e Sicilia“.

“Soltanto quando siamo arrivati sul Lungomare – prosegue il lettore – il nostro carico di entusiasmo è stato smorzato dall’organizzazione dell’evento. Abbiamo subito appreso che non era possibile acquistare il cibo direttamente nelle apposite casette di ogni singola specialità, ma bisognava prima fare una lunghissima fila per cambiare gli euro con dei token che li avrebbero sostituiti in ogni casetta. Ma noi, come un po’ tutti gli altri presenti sul posto, non potevamo sapere in anticipo quante cose avremmo acquistato, cosa ci avrebbe attratto maggiormente, quanti euro avremmo speso. Non conoscevamo neanche il costo di ogni singolo prodotto, quindi non sapevamo quanti soldi avremmo dovuto cambiare con questi token. A fine serata ho capito lo scherzetto, e mi stupisco come enti pubblici e istituzioni possano organizzare un evento del genere, tra l’altro con ingenti finanziamenti, se poi c’è sempre sotto qualcosa di poco trasparente. Fatto sta che ho cambiato 100 euro per avere a disposizione 100 token per me e per i miei familiari, senza alcun problema. Non volevo rischiare di dover tornare a fare quella fila lunghissima… Dopo oltre un’ora in coda semplicemente per cambiare i soldi, la folla aumentava costantemente e abbiamo dovuto fare altre code enormi per usufruire dei nostri token e acquistare qualcosa. Alla casetta del cannolo di Piana degli Albanesi (Palermo) c’era una fila incredibile che ci ha scoraggiato, e allora ci siamo spostati in quella dell’arancino con il suino nero dei Nebrodi e per mangiarlo abbiamo dovuto aspettare oltre 45 minuti. Intanto si era fatto tardi, i bambini avevano fame e allora siamo dovuti andare in una pizzeria sulla via Marina alta per calmarli e dargli qualcosa da mettere sotto i denti. Torniamo allo Street Food e non è possibile neanche avvicinarsi: nel piccolo parcheggio vicino la stazione Lido c’è un palco con musica a volume folle e un delirio tale che non si transita. Gli automobilisti passano nervosi e suonano il clackson: anche attraversare la strada diventa difficile. Alla fine ci dirottiamo sulle casette con meno fila per mangiare qualcosa anche noi adulti, e finisce che rimaniamo con oltre 50 token disponibili… che non possiamo cambiare nuovamente! E con noi altri avventori denunciano lo stesso problema. Ecco perchè il giochetto del cambio euro-token, la fila doppia, l’assurdità di non poter pagare direttamente in ogni rivenditore: così l’organizzazione guadagna più del doppio di quanto effettivamente consumato, perchè tutti acquistano più token per non rifare la fila e non poter sapere prima quanto spenderanno, e poi rimangono a casa con questi token di cui adesso non so cosa fare. Oltre all’aspetto economico, ho visto cose davvero incredibili. C’erano auto parcheggiate in doppia fila sul lungomare, nel primo tratto, accanto al marciapiede della via Marina di fronte la banca. Non ho mai visto una cosa del genere. C’era un’enormità di agenti delle forze dell’ordine a pochi metri, ma nessuno diceva niente. Io ho avuto difficoltà anche con il passeggino, sembrava di essere in un incubo. Va bene l’orgoglio della Magna Grecia, ma non pensavo di dover rivivere personalmente l’Odissea… Mi chiedo, e le chiedo caro Direttore, ma è possibile organizzare un evento così male? E’ possibile che non ci fossero neanche le adeguate misure di sicurezza? Per fortuna non è successo niente…. ma ci voleva davvero poco a far esplodere il caos! Un evento così grande e così bello avrebbe meritato la chiusura del Lungomare al traffico, la disposizione del palco e delle casette dei rivenditori in spazi più ampi, affinchè ci fosse più ordine e meno file. Ne avremmo potuto usufruire tutti in modo adeguato: è un’idea bellissima che attira tanta gente, ma poi come al solito accade in questa città, viene applicata male e vanificata completamente. Che tristezza“.

