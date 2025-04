Reggio Calabria, un cittadino esasperato: “ad Archi Carmine da due mesi una perdita d’acqua crea voragini pericolose e nessuno interviene”

StrettoWeb

Ad Archi, quartiere della zona nord di Reggio Calabria, i residenti vivono da oltre due mesi una situazione che unisce degrado urbano e rischio per la sicurezza pubblica. In via Archi Carmine, a pochi metri dalla storica chiesa del Carmine, una perdita d’acqua persistente ha provocato la formazione di due grosse voragini sull’asfalto, rendendo pericoloso il transito di auto e pedoni. La perdita, segnalata più volte dai cittadini all’amministrazione comunale, non ha ancora trovato riscontro in termini di interventi concreti.

“Le buche, alimentate dal continuo flusso d’acqua, si sono progressivamente allargate, diventando un pericolo evidente, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità” afferma un lettore indignato.

L’indignazione tra i residenti cresce, mentre la situazione peggiora giorno dopo giorno. In attesa di un intervento urgente, i cittadini chiedono che la situazione venga affrontata con la dovuta priorità, al fine di garantire sicurezza, decoro e il rispetto di un’area che, oggi, appare sempre più trascurata.

