Reggio Calabria, una cittadina: “avete aspettato il Giro per pulire le strade e fare bella figura, siete il nulla”

“Nella frenesia di questi giorni ai cittadini di Reggio Calabria è apparso chiaro il totale disinteresse da parte dell’Amministrazione nel corso degli anni per quei servizi essenziali per i quali paghiamo i tributi. Il Giro Ciclistico della Provincia è la chiara dimostrazione del nulla cosmico di chi, dopo anni di incuria e abbandono della Reggio bella è gentile, in prossimità dell’evento sportivo che darà la possibilità alla corte comunale di fare bella figura, fa fare il bagno nell’acqua pulita“. Inizia così la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria, pervenuta alla redazione di StrettoWeb, in merito a quanto fatto dall’Amministrazione per il Giro Ciclistico di Reggio Calabria.

In occasione del grande appuntamento odierno, infatti, sono state rattoppate le strade, la spazzatura è stata raccolta, il tutto per mostrare alle telecamere la miglior immagine possibile della città. Perchè questa non può essere la normalità di tutti i giorni?

“Strade rattoppate, Ecologia Oggi che questa mattina ha raccolto migliaia di rifiuti abbandonati lungo le strade da chissà quanti anni. Lavaggio strade. Addirittura sono stati messi i divieti di sosta per permettere queste operazioni… Operazioni che nelle città dove vengono assegnate le candidature come Capitali della Cultura sono attività ordinarie. Ma si sa, a Reggio la normalità è una parola sconosciuta ai residenti di Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio.

E c’è da essere arrabbiati per il trattamento a cui siamo sottoposti giornalmente. Comunque, cari concittadini che ancora sperate di vedere Reggio finalmente uscire dalla palude oscura nella quale l’hanno fatta affondare, ricordate: per vedere ancora pulizia c’è il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno… E per la normalità? Cambiamento alle prossime elezioni“, conclude la nostra lettrice.

