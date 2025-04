Reggio Calabria, la Città Metropolitana sbarca a Londra per il “Real italian Food&Wine”

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sbarca nel Regno Unito per il “Real italian Food&Wine”, al via domani nella Royal Horticultural Hall di Vincent Square. Prima dell’inizio della kermesse, intanto, l’Ente sarà ospite dell’ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini, insieme alle dieci aziende reggine coinvolte, attraverso un avviso di evidenza pubblica, in quella che si attesta fra le più importanti vetrine internazionali per i prodotti enogastronomici italiani. A rappresentare l’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà ci saranno il vicesindaco Carmelo Versace e Domenico Mantegna, consigliere metropolitano delegato al Commercio, nella City per accompagnare le eccellenze del nostro territorio. “Continua l’opera di radicamento delle nostre imprese all’interno dei circuiti più virtuosi di un settore fondamentale per la crescita economica e produttiva dell’intero comprensorio”, hanno commentato Versace e Mantegna sottolineando “l’importanza e il privilegio di poter rappresentare le specialità reggine anche a Palazzo Grosvenor, al fianco dell’ambasciatore Lambertini”.

Ma è sull’evento in sé, il “Real italian Food&Wine”, giunto alla sua XIII edizione, che gli amministratori concentrano le principali attenzioni: “E’ un momento di grande e particolare rilievo per le nostre imprese che avranno l’opportunità di presentarsi e costruire rapporti commerciali con centinaia di esperti tra agenti, distributori, importatori, rappresentanti di catene di supermercati, ristoranti, enoteche, gastronomie e giornalisti di testate specializzate”. “Dall’esperienza degli anni passati – hanno ricordato – abbiamo raccolto ottimi riscontri, con ripercussioni positive immediate per le attività coinvolte. Anche in questa edizione, puntiamo a svolgere un ruolo da protagonisti, consapevoli delle potenzialità, delle capacità e delle professionalità di un comparto economico fortemente apprezzato come quello vitivinicolo e agroalimentare metropolitano”.

“Dalla Royal Horticultural Hall, sede dell’expo – hanno proseguito Versace e Mantegna – torneremo tutti con un bagaglio decisamente più ricco, certi di poter affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del prossimo futuro. Reggio Calabria e le sue eccellenze non hanno davvero nulla da invidiare al resto del mondo. Anche in questa circostanza lo sapremo dimostrare a dovere”. “La sfida che l’amministrazione della Città Metropolitana si è posta sin dall’insediamento del sindaco Falcomatà – hanno concluso il vicesindaco ed il consigliere delegato – è quella di riuscire a far emergere il meglio dei prodotti e delle produzioni locali, provando ad aggredire ogni segmento del mercato e favorendo l’offerta commerciale, turistica e culturale. Ci stiamo riuscendo, grazie soprattutto ad una visione ampia e propositiva del sindaco Falcomatà ed al lavoro straordinario degli uffici del settore Sviluppo economico della Città Metropolitana”.

