Reggio Calabria, Bontempi dona 302 strumenti musicali giocattolo ai bambini della città

Nell’ambito del progetto “Bontempi e l’albero che suona“, che ha previsto la donazione di strumenti musicali giocattolo consegnati gratuitamente al settore politiche sociali del comune di Reggio Calabria, in tutto 302 strumenti giocattolo (violini elettronici, pianole verticale elettroniche, microfoni, bacchette e amplificatori), a breve avverrà la seconda distribuzione. Il marchio Bontempi è sinonimo di eccellenza caratterizzato da un costante impegno in termini di innovazione, sviluppo, ricerca e sicurezza. I prodotti sono realizzati con le più elevate certificazioni di qualità, e sono ideati per garantire la massima affidabilità e sicurezza dei bambini.

“È un progetto – dichiara Lucia Anita Nucera assessore al welfare del comune di Reggio Calabria – che da qualche anno coinvolge alcune città Italiane tra cui Reggio Calabria. Ringrazio la Bontempi per aver dato questi doni. È un bel regalo per i piccoli della nostra città. Precedente, avevamo già provveduto alle prime consegne ai centri diurni, residenziali e ai 3 asili nido comunali. Adesso, la distribuzione, in collaborazione con l’assessorato all’ istruzione del comune e l’assessore Anna Briante, riguarderà tutte le scuole materne comunali e statali della nostra città. L’obiettivo di questo progetto – prosegue l’ assessore Nucera – è creare in tutte le scuole d’infanzia uno spazio da dedicare alla musica, dove i nostri bambini possono prendere confidenza con strumenti musicali possono ascoltare la musica“.

La donazione è frutto di una lunga interlocuzione tra l’assessore Nucera e la Bontempi e per la prima volta, anche il comune di Reggio Calabria è rientrato nel progetto della nota azienda di strumenti musicali. “Si tratta di un percorso, a mio avviso, importante – conclude l’ assessore Lucia Nucera – perché stimola i più piccoli dal punto di vista sonoro e li aiuta a coltivare la passione per la musica e l’ uso di strumenti musicali“.

