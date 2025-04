Reggio Calabria: arrivano le scatole solidali con i biscotti a forma di cuore per sostenere Telethon

StrettoWeb

Con un contributo di 15 euro è possibile acquistare anche a Reggio Calabria le nuove e coloratissime scatole in latta solidali, realizzate per sostenere la Fondazione Telethon. All’interno, una selezione di dolci biscotti a forma di cuore disponibili in tre gustose varianti: gocce di cioccolato, cacao con gocce di cioccolato oppure arancia di Sicilia. Le scatole possono essere ordinate contattando il numero WhatsApp 3208872234. Il ritiro avverrà nei pressi della Chiesa di San Paolo alla Rotonda, a Reggio Calabria. Un piccolo gesto per fare – o farsi – un regalo solidale, contribuendo concretamente alla ricerca scientifica promossa da Telethon. L’iniziativa è sostenuta da Eliana, volontaria della fondazione, che invita a diffondere il messaggio tra amici e conoscenti.

Cuore di biscotto arance di Sicilia

Fai una scelta speciale: i Cuori di biscotto con arance di Sicilia, dove il gusto delicato della frolla si mescola con la freschezza delle arance di Sicilia. Ideali per accompagnare il caffè a colazione o un tè a merenda o come dolce prelibatezza durante la giornata, i biscotti a forma di cuore sono frutto della collaborazione tra Grondona, storia pasticceria genovese, e Fondazione Telethon. Grazie all’elegante scatola in latta, riutilizzabile, con un’illustrazione originale, i Cuori di biscotto sono un’idea regalo originale: scegliendoli sostieni la ricerca e aiuti tutte le mamme che ogni giorno sono al fianco dei loro bambini con una malattia genetica rara.

Cuore di biscotto con cacao e gocce di cioccolato

I Cuori di biscotto con cacao e gocce di cioccolato sono l’ideale da gustare in qualsiasi momento della giornata, a colazione, a merenda o come dolce sfizio dopo cena. I nostri biscotti a forma di cuore, realizzati con materie prime di qualità dalla storica pasticceria genovese Grondona, sono racchiusi in un’elegante scatola in latta, riutilizzabile, impreziosita da un’illustrazione esclusiva. Con i Cuori Biscotto fai un regalo prelibato che sostiene la ricerca e aiuti tutte le mamme che ogni giorno sono al fianco dei loro bimbi con una malattia genetica rara.

Cuore di biscotto con gocce di cioccolato

I Cuori di biscotto con gocce di cioccolato sono prodotti con materie prime di qualità dalla storica pasticceria genovese Grondona per Fondazione Telethon e sono un’idea regalo gustosa ed originale. I nostri biscotti a forma di cuore sono contenuti in un’elegante confezione: una scatola in latta riutilizzabile decorata con un’illustrazione esclusiva. Regala i Cuori di biscotto e illumina il cammino della ricerca sulle malattie genetiche rare, donando una speranza concreta a molte mamme.

