Reggio Calabria, ad Arghillà la 1ª fiera della salute

Visite senologiche, ecografie mammarie, sensibilizzazione sui rischi da infezioni sessualmente trasmissibili, screening citologico per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, screening per la prevenzione del tumore del colon retto, ipertensione, diabete e obesità, visite pediatriche, educazione alla sana alimentazione: sono queste alcune delle attività previste dalla prima Fiera della Salute organizzata da Medici del Mondo ad Arghillà, quartiere della periferia di Reggio Calabria, domani 3 aprile. A collaborare sono il Dipartimento tutela della salute e politiche sociali della Regione Calabria, l’ASP di Reggio Calabria, in particolare il Centro Screening Oncologici ed i Consultori Familiari. L’ASP, oltre ad aver abbracciato con entusiasmo l’iniziativa, l’ha anche patrocinata insieme al Comune di Reggio Calabria.

L’obiettivo è sicuramente univoco ed è proprio promuovere una maggiore cultura della prevenzione e sensibilizzare su un maggior utilizzo e accesso ai programmi per la diagnosi precoce, nell’ambito dei Programmi Nazionali e Regionali di screening oncologici, garantendo un’opportunità in termini di diagnosi e cura a tutti i cittadini. L’accesso sarà gratuito e libero per tutte le persone residenti nel quartiere. Nel pomeriggio, dalle 1530, sarà previsto anche un laboratorio di animazione teatrale a cura di Laura Formenti, stand up comedian e ambassador di Medici del Mondo.

Le parole di Ferrario

“Siamo molto felici di poter organizzare ad Arghillà questa iniziativa: sarà un’opportunità per le persone che vivono nel quartiere di prendersi cura della propria salute, parlare di stili di vita sani e conoscere le possibilità di prevenzione e screening presenti sul territorio. Desidero ringraziare tutte le realtà del territorio che hanno collaborato con noi con grande professionalità e invito tutti i residenti del quartiere, adulti e bambini, a partecipare a questa grande festa che mette al centro l’importanza della cura e della prevenzione”. dichiara Gianluca Ferrario, coordinatore medico di Medici del Mondo.

“Ad Arghillà vive una comunità di oltre 6.000 abitanti, molti dei quali vivono sotto la soglia di povertà e con enormi difficoltà quotidiane nell’accesso ai servizi sanitari. Medici del Mondo è presente nel quartiere dal 2022 con progetti orientati a garantire il diritto alla salute e il benessere psicosociale delle persone residenti, sensibilizzando la comunità sull’importanza della cura e della prevenzione. Grazie alla clinica mobile di Medici del Mondo nel corso del 2024 si sono potute realizzare 384 visite mediche tra cui 52 screening per il cancro al seno e al collo dell’utero (questi ultimi grazie alla collaborazione con il consultorio familiare Gebbione) dimostrando ancora una volta l’importanza di un lavoro nella comunità per avvicinare le persone ai servizi sanitari territoriali”, rimarca Ferrario

“La difficile situazione sanitaria di Arghillà si inserisce in un contesto più ampio regionale molto critico. La salute in Calabria rappresenta un’emergenza da molti anni, ancora prima della pandemia da COVID-19. La regione ha subito tagli significativi ai posti letto (ridotti del 40% tra il 2000 e il 2013) e al personale sanitario (diminuito del 17,1% tra il 2010 e il 2017). Tagli che hanno inevitabilmente causato il collasso degli ospedali, poi ulteriormente aggravato dalla pandemia. Nel 2024, nella regione calabrese, si è registrata una carenza di personale medico, personale infermieristico e sanitario, nonché di ambulanze e consultori. Già nel 2016, 1 persona su 5 si è trasferita in un’altra regione per ricoveri ospedalieri – anche per interventi di bassa complessità – alimentando il fenomeno della migrazione sanitaria, che in questo territorio è ormai una costante e che contribuisce ad aumentare il debito sanitario della regione a causa delle prestazioni erogate in altre parti del Paese“, conclude.

Medici del Mondo

Medici del Mondo è un’organizzazione internazionale presente in Italia e in altri 70 paesi che si occupa di garantire a tutte e tutti l’accesso alla salute. In Calabria, e in particolare nel quartiere periferico di Arghillà e nei punti di approdo delle persone migranti lungo i litorali di Reggio Calabria, garantisce assistenza, prevenzione e promozione della salute alle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità.

