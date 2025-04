Reggio Calabria, cambia la data della messa in suffragio di Papa Francesco

StrettoWeb

Lo scorso 21 aprile, l’arcivescovo reggino Fortunato Morrone, a poche ore dalla morte di Papa Francesco, aveva annunciato la volontà di omaggiare il Santo Padre con una messa in suffragio, in data 25 aprile, alle ore 18:00, presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria. Alla luce delle comunicazioni riguardanti la data dei funerali di Papa Francesco, l’evento reggino subirà un cambiamento di data per favorirne l’organizzazione.

L’Arcivescovo Fortunato Morrone, infatti, prenderà parte alla celebrazione esequiale di Papa Francesco, sabato 26 aprile. La messa prevista per venerdì 25 aprile sarà, invece, anticipata a giovedì 24 aprile, alle ore 19:00.

