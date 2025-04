Reggio Calabria, infermiere del 118 aggredito durante un soccorso

StrettoWeb

“La CISL FP stigmatizza l’inqualificabile gesto che qualche giorno fa ha determinato importanti lesioni al volto di un Infermiere del 118. Proprio durante il servizio impeccabile che il Professionista stava assicurando insieme al Medico e l’Autista, la Persona soccorsa ha indirizzato un calcio al volto dell’Infermiere, l’intervento delle Forze dell’Ordine ha poi permesso di proseguire con il soccorso. Non è purtroppo un caso isolato e si aggiunge a tutte le difficoltà che quotidianamente incontrano gli Operatori del SUEM 118”. Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale CISL FP, Christian Larosa.

“Al Professionista va tutta la solidarietà della CISL FP che affianca tutti gli Operatori del 118 nella loro difficile “missione”, ribadendo la provvisorietà e l’incertezza in cui operano da quando l’avvento di Azienda Zero ha aperto una lunga e frammentata fase di riorganizzazione del servizio. Se la caratteristica dei servizi Tempo Dipendenti come il SUEM 118, è la velocità, lo stesso non si può dire di chi con ormai anni di ritardo ha appena iniziato a regionalizzare il servizio”.

