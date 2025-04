Reggio Calabria, il 9 maggio lo spettacolo di Alberto Farina | INFO

StrettoWeb

Strapperà tante risate al pubblico reggino il comico romano Alberto Farina in scena venerdì 9 Maggio al Cine Teatro Odeon con “La mia famiglia e altre volgarità“. Con quel tipico aspetto da ragazzo di periferia degli anni ’70 e la la sua inconfondibile aria da giovane scapestrato capitato lì per caso, Alberto Farina racconterà aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della controversa vita di coppia: dall’infanzia passata tra le ripetizioni di pongo in un malfamato quartiere di periferia dove i bambini rapinano gli zingari, all’impiego presso un call center dal quale è stato licenziato perché parlava troppo al telefono.

Il comico di “Colorado” che firma anche la regia, noto per i suoi personaggi un po’ fuori dal tempo, snocciolerà alcuni esilaranti momenti quotidiani attraverso la sua tipica chiave comica. Un monologo, il suo, che a 360° gradi metterà a nudo l’infanzia e il rapporto con la famiglia.

Famiglia per lui fondamentale, perché come afferma lo stesso protagonista: “E’ stata l’artefice di un’innata comicità. A casa mia, si scherza su tutto”. Le sue battute toccano temi anche delicati, ma la bravura di Alberto sta proprio in questo: riuscire a parlare con chiarezza di tutto mettendoci dentro quella leggerezza che consente di sorridere senza appesantire una realtà già abbastanza complessa.

Per partecipare all’evento organizzato dal promoter Mimmo Porcino in piena sinergia con il Cine Teatro Odeon, è ancora possibile acquistare il biglietto sulla piattaforma autorizzata Vivaticket o presso il botteghino del cine-teatro.

