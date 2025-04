Reggio Calabria si prepara all’80° anniversario della Liberazione: cerimonia alla Villa Comunale

StrettoWeb

Reggio Calabria si prepara a celebrare la tradizionale cerimonia del 25 aprile, Festa della Liberazione. Anche quest’anno, in occasione dell’80° anniversario della ricorrenza che segnò la fine del regime fascista in Italia, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il Comune di Reggio Calabria, insieme alle associazioni antifasciste presenti sul territorio, promuovono una cerimonia commemorativa che si terrà giovedì 25 aprile 2025, alle ore 11.00, presso la Villa Comunale “Giardini Umberto I”. Una celebrazione che è diventata ormai una tradizione irrinunciabile per la città dello Stretto, nata per la prima volta nel 1994 su iniziativa dell’allora Sindaco Italo Falcomatà che coinvolse cittadini ed associazioni.

Anche quest’anno dunque, un momento di festa e di riflessione condivisa, di straordinario valore civile, per onorare i valori fondanti della democrazia, della libertà e della pace, conquistati con il sacrificio della Resistenza e di tutti coloro che hanno lottato contro l’oppressione e per la nascita della Repubblica. Una data simbolica che 80 anni fa segnò anche la fine della seconda guerra mondiale, richiamando alla pace come valore fondante della democrazia e dei diritti inalienabili della persona. Concetti che saranno richiamati anche durante le celebrazioni di quest’anno, attraverso le testimonianze dei rappresentanti delle associazioni.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Giuseppe Falcomatà insieme ad altri rappresentanti delle Amministrazioni comunale e metropolitana, autorità civili e militari, associazioni, forze sindacali e politiche, insieme ai cittadini che vorranno rendere omaggio a una delle ricorrenze più significative della storia italiana. Tra le associazioni che per prime hanno aderito alla manifestazione l’ANPI, l’Associazione Alioscia, AMPA venticinqueaprile, ANEI, ANPC e FIAP.

Protagonista della giornata, come spesso avvenuto in passato a Reggio Calabria, saranno anche l’arte e la cultura, con l’iniziativa #RegalaUnaPoesia, un flash mob artistico che andrà in scena al tramonto, in tre diversi punti della città, nato dalla collaborazione con Philosopolis Onlus e con il sostegno del Centro Studi Musicali G. Verdi e delle associazioni Karma, L’Amaca, Magica Mistica Musica APS, in collaborazione con Etimologia Magazine.

Le parole del sindaco

“Il 25 aprile è la festa della nostra libertà – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – un giorno che richiama alla memoria il coraggio e il senso di giustizia di chi ha restituito dignità al nostro Paese, oltre che il valore della pace come condizione necessaria ad affermare pienamente i diritti di ogni cittadino. Celebrare questa ricorrenza significa custodire i valori democratici e rinnovare l’impegno per una società più giusta e più libera. Noi come sempre ci siamo. Come da tradizione, ci ritroveremo di fronte la Stele del Partigiano, il luogo simbolo della resistenza e della democrazia nella nostra città, per rinnovare i valori fondanti della nostra Repubblica”.

