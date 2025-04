Reggio Calabria, 50 anni di AGESCI: gli eventi del 4 maggio

StrettoWeb

Se qualcuno pensa che lo scautismo sia solo “fazzoletti al collo” e canti attorno al fuoco, è il momento di fare un update! Lo scoutismo è una straordinaria scuola di vita, un’avventura educativa che da oltre un secolo accompagna generazioni di bambini e bambine, ragazzi e ragazze a diventare cittadini attivi, consapevoli e, perché no, anche un po’ sognatori. L’AGESCI, ovvero l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nasce ufficialmente nel 1974 dalla fusione dell’ASCI (Associazione Scouts Cattolici Italiani) e dell’AGI (Associazione Guide Italiane). Un’unione che ha portato una ventata di novità nel panorama educativo italiano, valorizzando la coeducazione e l’impegno al servizio agli altri.

A Reggio Calabria, la fiamma dello scoutismo ha iniziato a brillare già nel 1947, con la nascita del Reggio Calabria 1°, primo gruppo della città e tra i primissimi in tutta la regione. Il gruppo, inizialmente solo ASCI, nel 1975, dopo il Consiglio Generale, è divenuto AGESCI. Nacque tra le mura del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, grazie alla passione e alla determinazione di un piccolo gruppo di giovani e di sacerdoti visionari, che videro nello scoutismo una via concreta per formare coscienze libere e responsabili. Da allora, quella scintilla non si è più spenta.

Oggi, le due zone del territorio – la Zona Fata Morgana e la Zona Terra del Bergamotto – portano avanti con energia e dedizione questo impegno educativo. Con centinaia di bambini, ragazzi e adulti coinvolti, continuano ogni giorno a costruire comunità accoglienti, a formare cittadini attenti e a seminare bellezza, una passo alla volta.

Cosa vuol dire, oggi, essere scout? Vuol dire scegliere di mettersi in gioco in un impegno rivolto a se stessi, agli altri, alla Società, a Dio.

Significa imparare a camminare insieme, a prendersi cura degli altri, a montare una tenda con la stessa passione con cui si costruisce un futuro più giusto. Vuol dire anche fare silenzio davanti a un tramonto, ridere fino alle lacrime intorno a un fuoco e, quando serve, rimboccarsi le maniche per aiutare chi ha bisogno. Insomma, lo scoutismo è tutto tranne che un passatempo: è un viaggio, una vocazione laica, una palestra di umanità.

E ora che l’AGESCI compie 50 anni, non possiamo che festeggiare.

Domenica 4 maggio, dalle ore 17:00, all’Arena dello Stretto, scout di ogni età, amici, famiglie e cittadini sono invitati a celebrare questo traguardo importante. Sarà un’occasione per condividere storie, canti, emozioni e visioni. Perché sì, è bello guardarsi indietro… ma ancora più bello è sognare insieme il futuro.

Buon Sentiero… e buona festa a tutti!

PROGRAMMA GIORNATA

PIAZZE DELLA CITTÀ

15:00 – 17:00 Abiteremo le Piazze della città per giocare assieme.

ARENA DELLO STRETTO

17:00 Raduno Arena dello Stretto

17:15 Alzabandiera

17:15 – 17:30 Saluto del Vescovo

17:45 -18:00 S. Messa

18:30 – 20:30 Festeggiamenti

20:30 Ammaina Bandiera

Info: Romeo Pasquale 338.4055145, dott.pasqualeromeo@gmail.com

