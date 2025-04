Reggio Calabria, il 5 aprile l’evento Mysterium Paschale | INFO

StrettoWeb

In occasione dell’iniziativa promossa dall’O.C.C. Organizzazione Cori Calabria “Mysterium Paschale” – Concerti in preparazione della Pasqua, l’Associazione culturale “Coro Polifonico San Paolo” unitamente alla “Corale Mater Dei”, entrambi esponenti della coralità polifonica Reggina, offriranno alla Città un concerto presso la Chiesa di Gesù e Maria. Verrà eseguita di Franz Liszt la Via Crucis S. 53 con le meditazioni di Mons. Attilio Nostro Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea.

La voce recitante sarà quella di Enzo Zolea, al piano Emanuela Marcianò, direttore Carmen Cantarella. L’evento si terrà il prossimo 5 aprile alle ore 19.30, come da allegata locandina.

