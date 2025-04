Reggio Calabria, il 4 aprile lo spettacolo “L’amore secondo me” | INFO

StrettoWeb

Un’ora di spettacolo per riflettere sul più folle dei sentimenti, quello che determina i destini individuali, sul perché della sua esistenza, su come si sviluppa o finisce, sull’amore, insomma, nel bene e nel male. “L’amore secondo me”, è il titolo della commedia, scritta e interpretata da Damiano Sofo, che andrà in scena venerdì 4 aprile alle ore 21:00 al Cine Teatro Metropolitano.

Prodotto dall’associazione culturale Amaca, per la regia di Antonio Calabrò (che sarà anche voce fuori campo), parte tecnica a cura di Stellario Rato, lo spettacolo è una riflessione sull’amore e sui suoi risvolti, tra umorismo e approfondimento.

Insieme al protagonista Sofo, che canterà anche quattro canzoni a tema, ci saranno: Paola Esposito nel ruolo della moglie, e Anna Rita Fadda che impersonerà proprio l’Amore, la sua mutevolezza, la sua solidità e la sua fragilità.

“Vi racconteremo l’amore, questo folle sentimento che a volte fa, a volte va costruito, a volte vi fa dare baci sulla bocca e magari – assicura lo stesso autore – vi fa saltare ‘Fossati’ che altrimenti non riuscireste ad oltrepassare“.

Per info: 339 613 2473 – 329 173 3245.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.