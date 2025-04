Reggio Calabria, il 30 aprile lo spettacolo “Ecuba il sogno” | INFO

StrettoWeb

Mercoledì 30 aprile alle 19:30 appuntamento nella sala museale del Castello Aragonese di Reggio Calabria con lo spettacolo “Ecuba, il sogno”, la nuova drammaturgia di Katia Colica portata in scena dall’attrice Daniela d’Agostino con la regia di Basilio Musolino. L’opera liberamente tratta dalla tragedia di Euripide, rivisita il personaggio mitologico trasportandolo in un’epoca attuale. La giovane donna Ecuba per sopravvivere fa la badante. È arrivata da Kiev in Italia dopo essere sopravvissuta a una guerra contemporanea. Fa i conti con i fantasmi della sua esistenza cercando, per quanto possibile, di sopravvivere più a sé stessa che a loro. Di là della stanza c’è una vecchia allettata, anche lei sola e sconfitta ma, stavolta, dalla guerra degli affetti perduti. I personaggi con cui Ecuba interagisce, Padre (spettro), Polidoro (spettro), Ulisse (spettro), cambiano forma, suono, luce; e intanto una radio – con la voce del suo speaker – detta il tempo di un’alba che pare voler finire in fretta.

Ecuba il sogno è una storia di vita e di resistenza che s’interseca con la quotidianità in un messaggio di forza e speranza. Una produzione Adexo, con le musiche originali di Antonio Aprile e la voce dello speaker di Pasquale Zumbo, che si inserisce nella programmazione del cartellone della Primavera Reggina. Info al 3760319612.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.